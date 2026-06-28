28 de junio de 2026
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Rally

Rally Mundial: Sébastien Ogier ganó el Rally de Grecia tras un dramático final para Thierry Neuville

El francés se quedó con la octava fecha del Mundial de Rally luego de que Thierry Neuville sufriera tres pinchazos en la jornada decisiva. Mirá lo sucedido.

Sébastien Ogier volvió a demostrar toda su jerarquía y conquistó el Rally Acrópolis tras un cierre cargado de dramatismo.

Sébastien Ogier volvió a demostrar toda su jerarquía y conquistó el Rally Acrópolis tras un cierre cargado de dramatismo.

Por Sitio Andino Deportes

Sébastien Ogier conquistó este domingo el Rally de Grecia, octava fecha del Campeonato Mundial de Rally (WRC), luego de aprovechar los problemas que sufrió Thierry Neuville durante la jornada final. El piloto francés se quedó con una victoria muy trabajada tras un desenlace cambiante en los exigentes caminos del Acrópolis.

Cómo ganó Sébastien Ogier el Rally de Grecia

La definición comenzó con un intenso duelo entre Ogier y Neuville. En la primera especial del domingo, el francés consiguió descontar tiempo y pasó al frente de la clasificación por apenas 1,3 segundos, dejando abierta la pelea por el triunfo. En el siguiente tramo ambos marcaron exactamente el mismo registro, por lo que la diferencia se mantuvo mínima antes de afrontar las dos especiales finales.

El momento decisivo llegó en la ES16, cuando Thierry Neuville sufrió dos pinchazos que le hicieron perder más de 50 segundos. El belga quedó sin posibilidades de luchar por la victoria y debió conformarse con rescatar un lugar en el podio.

Para completar un fin de semana perfecto, Ogier también fue el más rápido en el Power Stage, asegurándose la victoria en el Rally Acrópolis y sumando el máximo de puntos disponibles durante la jornada del domingo.

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Así terminó el Rally de Grecia

Detrás de Ogier finalizó el japonés Takamoto Katsuta, mientras que Thierry Neuville completó el podio luego del dramático desenlace que lo privó de pelear por el triunfo.

La prueba volvió a poner a prueba la resistencia de pilotos y máquinas con caminos extremadamente duros, donde los pinchazos fueron protagonistas durante todo el fin de semana.

Lo que viene en el Mundial de Rally

Tras la exigente cita en Grecia, el Campeonato Mundial de Rally tendrá un breve descanso antes de disputar la novena fecha de la temporada.

La próxima competencia será el Rally de Estonia, que se desarrollará del 16 al 19 de julio, en un escenario completamente diferente al Acrópolis. Los veloces caminos de tierra estonios reemplazarán a los duros tramos griegos y volverán a poner a prueba a los candidatos al título.

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