31 de mayo de 2026
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Sitio Andino
Elfyn Evans

Elfyn Evans ganó el Rally de Japón y Toyota arrasó en el WRC con un dominio histórico

El galés Elfyn Evans ganó el Rally de Japón 2026 y amplió su ventaja en la cima del Campeonato Mundial de Rally. Mirá lo sucedido.

Elfyn Evans encabezó un impresionante 1-2-3-4 de Toyota en el Rally de Japón del WRC.

Elfyn Evans encabezó un impresionante 1-2-3-4 de Toyota en el Rally de Japón del WRC.

Por Sitio Andino Deportes

El piloto galés Elfyn Evans se quedó este domingo con la victoria en el Rally FORUM8 de Japón, resultado que le permitió consolidarse todavía más en la punta del Campeonato Mundial de Rally (WRC). El representante de Toyota dominó prácticamente todo el fin de semana sobre los exigentes caminos de asfalto de las prefecturas de Aichi y Gifu, en una competencia donde la marca japonesa mostró un dominio absoluto frente a su público.

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Evans controló el rally desde el viernes

El galés tomó el liderazgo de la competencia durante la segunda prueba especial disputada el viernes por la mañana y desde ese momento jamás perdió el control de la carrera.

Después de completar las 20 especiales cronometradas, Evans terminó imponiéndose con una ventaja de 12,8 segundos sobre el francés Sebastien Ogier, uno de los máximos referentes históricos del WRC y vigente ganador de la cita japonesa.

El triunfo representó además la segunda victoria de la temporada para Evans y le permitió alcanzar un nuevo hito dentro de su carrera deportiva: su podio número 50 en el Campeonato Mundial de Rally.

Toyota aplastó a todos en Japón

El dominio de Toyota fue absoluto durante todo el fin de semana y quedó reflejado en una clasificación final demoledora para el fabricante japonés.

La marca logró quedarse con las cuatro primeras posiciones del rally, algo que generó una verdadera fiesta local frente a miles de fanáticos japoneses.

Detrás de Evans y Ogier terminó el finlandés Sami Pajari, quien completó el podio a 51,4 segundos del ganador, mientras que el japonés Takamoto Katsuta finalizó cuarto frente a su público. El impresionante rendimiento colectivo volvió a confirmar el enorme momento que atraviesa Toyota dentro del Mundial de Rally.

Evans amplió la ventaja en el campeonato

Con este triunfo en Japón, Evans logró además dar un golpe muy importante en la pelea por el campeonato mundial.

Después de disputarse siete de las catorce fechas previstas para la temporada 2026, el galés acumula ahora 151 puntos y consiguió ampliar a 20 unidades su diferencia sobre Takamoto Katsuta, quien aparece como su principal perseguidor en la tabla general.

La regularidad de Evans viene siendo uno de los factores más fuertes del campeonato y lo posiciona cada vez más como uno de los grandes candidatos al título mundial.

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El WRC ahora se prepara para el durísimo Rally Acrópolis

La próxima fecha del calendario mundial será nada menos que el histórico y durísimo Rally Acrópolis de Grecia, una de las competencias más exigentes y tradicionales de todo el WRC.

La octava cita de la temporada se disputará entre el 25 y el 28 de junio, en caminos caracterizados por las altas temperaturas, las piedras y el desgaste extremo para autos y pilotos.

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