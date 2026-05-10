Thierry Neuville ganó el Rally de Portugal y volvió al triunfo tras una carrera dramática

Thierry Neuville volvió al triunfo en el Campeonato Mundial de Rally luego de imponerse este domingo en el durísimo Rally de Portugal, una de las pruebas más exigentes de la temporada 2026. El piloto belga de Hyundai, navegado por Martijn Wydaeghe, aprovechó una pinchadura sufrida por Sebastien Ogier y alcanzó así su 22ª victoria en el historial del WRC.
El francés de Toyota había liderado gran parte del rally y se mostraba como el gran candidato al triunfo, aunque una pinchadura lo retrasó más de un minuto y terminó relegándolo hasta la sexta posición final.
A partir de allí, Neuville tomó el control de la clasificación y administró la ventaja hasta completar una victoria muy importante para Hyundai, especialmente después de un inicio de temporada complicado.