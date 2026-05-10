Thierry Neuville ganó el Rally de Portugal y volvió al triunfo tras una carrera dramática

Thierry Neuville volvió a lo más alto del WRC tras imponerse en el exigente Rally de Portugal.

Thierry Neuville volvió al triunfo en el Campeonato Mundial de Rally luego de imponerse este domingo en el durísimo Rally de Portugal , una de las pruebas más exigentes de la temporada 2026. El piloto belga de Hyundai , navegado por Martijn Wydaeghe, aprovechó una pinchadura sufrida por Sebastien Ogier y alcanzó así su 22ª victoria en el historial del WRC.

Neuville construyó una victoria inteligente en una carrera marcada por el desgaste y los problemas mecánicos. El belga no dominó ampliamente la competencia, pero logró mantenerse siempre cerca de la punta y capitalizó el gran golpe que sufrió Sebastien Ogier.

Tomba ganador con De Muner: venció a Racing de Córdoba y ya está tercero

En vivo: San Lorenzo derrota 1 a 0 a River por los 8vos del Apertura 2026

El francés de Toyota había liderado gran parte del rally y se mostraba como el gran candidato al triunfo , aunque una pinchadura lo retrasó más de un minuto y terminó relegándolo hasta la sexta posición final.

A partir de allí, Neuville tomó el control de la clasificación y administró la ventaja hasta completar una victoria muy importante para Hyundai , especialmente después de un inicio de temporada complicado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OfficialWRC/status/2053463395421081975&partner=&hide_thread=false Redemption in Portugal



Thierry Neuville and Martijn Wydaeghe return to the top step after a rollercoaster weekend, securing both their and Hyundai Motorsport’s first victory of the season.#WRC | #RallydePortugal pic.twitter.com/82XVp8ODd2 — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) May 10, 2026

Qué dijo Neuville tras volver a ganar

Tras bajarse del Hyundai i20, Thierry Neuville reconoció la importancia emocional del triunfo luego de varios meses difíciles para el equipo.

“Es algo muy especial, especialmente después de lo que pasó en Croacia y las dificultades que tuvimos. No solo para Martijn y para mí, sino también para todo el equipo”, expresó el piloto belga.

La última victoria de Neuville había sido en el cierre de la temporada 2025 en Arabia Saudita, por lo que logró cortar una sequía de seis meses sin festejos en el WRC.

Cómo quedó el campeonato del Mundial de Rally

Elfyn Evans sigue liderando el campeonato mundial de rally pese a no haber podido ganar en Portugal. El británico de Toyota terminó tercero y continúa al frente del torneo con 123 puntos.

El podio en Portugal lo completaron:

Thierry Neuville (Hyundai)

(Hyundai) Oliver Solberg (Toyota)

(Toyota) Elfyn Evans (Toyota)

Además, el argentino Marcelo Der Ohanessian tuvo participación en la división RC2 como navegante del paraguayo Fabrizio Zaldivar, terminando sextos con el Skoda.

La próxima fecha del Campeonato Mundial de Rally se disputará entre el 28 y el 31 de mayo en Japón, con epicentro en las prefecturas de Aichi y Gifu.