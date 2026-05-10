Mariano Werner salió victorioso en Termas y volvió a festejar en el Turismo Carretera

Mariano Werner fue el gran protagonista de la quinta fecha del Turismo Carretera 2026 y volvió a la victoria en el circuito de Termas de Río Hondo después de casi un año. El piloto de Ford Mustang dominó la final de punta a punta, mostró un ritmo contundente y logró cortar la sequía que arrastraba desde la temporada pasada.
Cómo ganó Werner en Termas de Río Hondo
Werner largó adelante y nunca perdió el control de la carrera. El entrerriano compartió la primera fila con Matías Rossi, pero rápidamente sostuvo la posición de privilegio tras apagarse el semáforo y comenzó a marcar diferencias desde los primeros giros.
La competencia tuvo varias interrupciones y neutralizaciones, especialmente tras el incidente protagonizado por Nicolás Impiombato y Norberto Fontana en la vuelta inicial, situación que obligó al ingreso del pace car. Además, abandonaron rápidamente Julián Santero y Germán Todino.
En el relanzamiento, el “Zorro de Paraná” volvió a acelerar con autoridad y se escapó nuevamente en la punta, mientras Rossi intentaba mantenerse como escolta. Detrás aparecieron nombres importantes como Mauricio Lambiris, Christian Ledesma y José Manuel Urcera.
Werner debutó en la categoría en 2008 y consiguió triunfos de manera ininterrumpida desde 2011 hasta la actualidad. Además, el éxito en Termas le permitió recuperar protagonismo en un campeonato que tiene a Jonatan Castellano como líder luego de las primeras cinco fechas.
Cómo quedó el campeonato y cuándo vuelve el TC
El campeonato del Turismo Carretera sigue extremadamente parejo luego de la fecha disputada en Santiago del Estero. Jonatan Castellano lidera el torneo con 132.5 puntos, seguido muy de cerca por José Manuel Urcera y Mauricio Lambiris.
Werner, tras esta victoria, volvió a meterse de lleno en la pelea y llega fortalecido a la próxima competencia, que se disputará el 31 de mayo en Alta Gracia, escenario donde justamente había logrado su último triunfo durante la temporada 2025.