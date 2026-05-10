Mariano Werner salió victorioso en Termas y volvió a festejar en el Turismo Carretera

Mariano Werner ganó de punta a punta en Termas de Río Hondo y volvió a festejar en el Turismo Carretera.

Mariano Werner fue el gran protagonista de la quinta fecha del Turismo Carretera 2026 y volvió a la victoria en el circuito de Termas de Río Hondo después de casi un año. El piloto de Ford Mustang dominó la final de punta a punta, mostró un ritmo contundente y logró cortar la sequía que arrastraba desde la temporada pasada.

Werner largó adelante y nunca perdió el control de la carrera. El entrerriano compartió la primera fila con Matías Rossi , pero rápidamente sostuvo la posición de privilegio tras apagarse el semáforo y comenzó a marcar diferencias desde los primeros giros.

Ardusso festejó y y el mendocino Berni Llaver dio pelea en el Turismo Carretera 2000

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La competencia tuvo varias interrupciones y neutralizaciones, especialmente tras el incidente protagonizado por Nicolás Impiombato y Norberto Fontana en la vuelta inicial, situación que obligó al ingreso del pace car. Además, abandonaron rápidamente Julián Santero y Germán Todino .

En el relanzamiento, el “Zorro de Paraná” volvió a acelerar con autoridad y se escapó nuevamente en la punta, mientras Rossi intentaba mantenerse como escolta. Detrás aparecieron nombres importantes como Mauricio Lambiris , Christian Ledesma y José Manuel Urcera .

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/agusnguagliardi/status/2053535785723322503&partner=&hide_thread=false Mariano Werner IGUALÓ el récord de Oscar Gálvez de ganar, al menos, una carrera en 16 temporadas seguidas.



1 Mariano Werner y Oscar Gálvez 16

2 Guillermo Ortelli 14

3 Juan Gálvez, Roberto Mouras y Omar Martínez 12

4 Matías Rossi 11 pic.twitter.com/deZxjy7FxR — Agustín Guagliardi (@agusnguagliardi) May 10, 2026

El récord histórico que alcanzó Mariano Werner

La victoria tuvo un valor histórico para Werner, ya que alcanzó un registro que solamente había conseguido Oscar Gálvez. El piloto de Ford logró ganar al menos una carrera durante 16 temporadas consecutivas, una marca impresionante dentro del Turismo Carretera.

Werner debutó en la categoría en 2008 y consiguió triunfos de manera ininterrumpida desde 2011 hasta la actualidad. Además, el éxito en Termas le permitió recuperar protagonismo en un campeonato que tiene a Jonatan Castellano como líder luego de las primeras cinco fechas.

Cómo quedó el campeonato y cuándo vuelve el TC

El campeonato del Turismo Carretera sigue extremadamente parejo luego de la fecha disputada en Santiago del Estero. Jonatan Castellano lidera el torneo con 132.5 puntos, seguido muy de cerca por José Manuel Urcera y Mauricio Lambiris.

Werner, tras esta victoria, volvió a meterse de lleno en la pelea y llega fortalecido a la próxima competencia, que se disputará el 31 de mayo en Alta Gracia, escenario donde justamente había logrado su último triunfo durante la temporada 2025.