Santiago Mangoni ganó de punta a punta en el TC en Concepción del Uruguay y se mete en la pelea

El Turismo Carretera vivió una final intensa en Entre Ríos, pero hubo un nombre que no dejó dudas: Santiago Mangoni ganó de punta a punta en Concepción del Uruguay y se quedó con una victoria clave en una carrera marcada por múltiples neutralizaciones y un ritmo entrecortado.
La carrera fue accidentada desde el inicio. Antes de completar la primera vuelta, Facundo Chapur se despistó y obligó a la primera salida del Pace Car. Luego, se sumaron los incidentes de Juan Pablo Gianini y Augusto Carinelli, que generaron nuevas neutralizaciones.
En ese contexto, el piloto de Balcarce fue inteligente y sólido: cada vez que se reanudó la carrera, volvió a imponer condiciones.
La competencia tuvo de todo. Sobre el final, Marcelo Agrelo y Kevin Candela quedaron fuera de pista, lo que provocó una nueva neutralización. Además, Mariano Werner llegó con problemas mecánicos y dejó aceite en pista, generando otra situación de riesgo y despistes.
Fue una carrera más de supervivencia que de ritmo constante, donde el que menos errores cometió se llevó todo. Con este resultado, Mangoni suma fuerte en el campeonato y se posiciona como uno de los protagonistas de la temporada 2026.
El top ten de la carrera
El Turismo Carretera continuará su calendario el 10 de mayo en Termas de Río Hondo, donde se disputará la próxima fecha. El campeonato empieza a tomar forma… y Mangoni ya avisó.
Preguntas clave sobre el Turismo Carretera
Quién ganó la final del Turismo Carretera en Concepción del Uruguay
Santiago Mangoni se quedó con la victoria de punta a punta
Cómo fue la carrera del TC en Entre Ríos
Fue una final accidentada con varias neutralizaciones y despistes
Quiénes completaron el podio
Mauricio Lambiris fue segundo y José Manuel Urcera tercero