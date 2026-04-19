Santiago Mangoni ganó de punta a punta en el TC en Concepción del Uruguay y se mete en la pelea

Santiago Mangoni dominó la final del Turismo Carretera y se llevó la victoria en Concepción del Uruguay con autoridad.

El Turismo Carretera vivió una final intensa en Entre Ríos, pero hubo un nombre que no dejó dudas: Santiago Mangoni ganó de punta a punta en Concepción del Uruguay y se quedó con una victoria clave en una carrera marcada por múltiples neutralizaciones y un ritmo entrecortado .

Desde el arranque, Mangoni mostró que tenía el auto para ganar. A bordo de su Chevrolet Camaro, logró sostener la punta en cada relanzamiento y no le dio oportunidades a sus perseguidores.

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La carrera fue accidentada desde el inicio. Antes de completar la primera vuelta, Facundo Chapur se despistó y obligó a la primera salida del Pace Car. Luego, se sumaron los incidentes de Juan Pablo Gianini y Augusto Carinelli , que generaron nuevas neutralizaciones.

En ese contexto, el piloto de Balcarce fue inteligente y sólido: cada vez que se reanudó la carrera, volvió a imponer condiciones .

Intento de Lambiris y podio definido

Detrás del líder, Mauricio Lambiris intentó presionar en el cierre con su Ford Mustang, pero nunca logró concretar el sobrepaso.

El uruguayo terminó en el segundo lugar, mientras que José Manuel Urcera, con Toyota, completó el podio tras una actuación consistente.

Mangoni controló todo y no dejó margen para sorpresas.

Una final caótica y con múltiples incidentes

La competencia tuvo de todo. Sobre el final, Marcelo Agrelo y Kevin Candela quedaron fuera de pista, lo que provocó una nueva neutralización. Además, Mariano Werner llegó con problemas mecánicos y dejó aceite en pista, generando otra situación de riesgo y despistes.

Fue una carrera más de supervivencia que de ritmo constante, donde el que menos errores cometió se llevó todo. Con este resultado, Mangoni suma fuerte en el campeonato y se posiciona como uno de los protagonistas de la temporada 2026.

El top ten de la carrera

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El Turismo Carretera continuará su calendario el 10 de mayo en Termas de Río Hondo, donde se disputará la próxima fecha. El campeonato empieza a tomar forma… y Mangoni ya avisó.

Preguntas clave sobre el Turismo Carretera

Quién ganó la final del Turismo Carretera en Concepción del Uruguay

Santiago Mangoni se quedó con la victoria de punta a punta

Cómo fue la carrera del TC en Entre Ríos

Fue una final accidentada con varias neutralizaciones y despistes

Quiénes completaron el podio

Mauricio Lambiris fue segundo y José Manuel Urcera tercero

Cuándo es la próxima carrera del TC

El 10 de mayo en Termas de Río Hondo