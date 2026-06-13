13 de junio de 2026
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Franco Colapinto

Franco Colapinto fue duro tras la clasificación en Barcelona: "Fue un verdadero desastre"

El piloto argentino aseguró que no logra encontrar el funcionamiento ideal de su Alpine, y pese a las dificultades, se mostró optimista de cara a la carrera de este domingo.

Franco Colapinto fue duro tras la clasificación en Barcelona: Fue un verdadero desastre

Franco Colapinto fue duro tras la clasificación en Barcelona: "Fue un verdadero desastre"

Tras bajarse del auto, expresó su descontento con contundencia. “Un desastre. Traté de ir con el cuchillo entre los dientes, pero el auto no hace lo que quiero”, aseguró el pilarense, visiblemente molesto por el resultado.

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Colapinto explicó que sufrió varios inconvenientes durante la vuelta rápida y que nunca logró encontrar el equilibrio necesario para pelear por mejores posiciones. “Se me fue el auto en la curva diez, en la dos, en todas. Fue un verdadero desastre y es muy frustrante”, señaló.

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Sábado de pocas alegrías para Alpine

Pese a las dificultades, el argentino consiguió clasificar por delante de su compañero de equipo en Alpine, el francés Pierre Gasly, que finalizó 14°. La pole position quedó en manos del británico George Russell, con Mercedes, mientras que Lewis Hamilton (Ferrari) fue segundo y el italiano Kimi Antonelli (Mercedes) completó los tres primeros lugares.

El balance general del fin de semana tampoco dejó conforme a Colapinto, quien reconoció que el equipo realizó distintas modificaciones en el monoplaza sin obtener los resultados esperados. “No sale nada. Es muy malo el balance en general. No le encontramos la vuelta en todo el fin de semana. Di vuelta el auto para la FP3, lo di vuelta para la clasificación, pero aun así nada funciona”, explicó.

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El argentino también admitió sentirse desorientado por la falta de respuestas del vehículo. “Estoy un poco perdido y es bastante frustrante porque trato de ir al límite, jugándomela, e igualmente no sale nada”, agregó.

A pesar de la decepción por la clasificación, Colapinto se mostró confiado en poder remontar posiciones durante la carrera. “Hay que trabajar para mañana. Largando 13 hay posibilidades, no estamos tan lejos de los puntos y vamos a intentar hacer una buena carrera”, concluyó.

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El Gran Premio de Barcelona se disputará este domingo 14 de junio desde las 10:00 (hora de Argentina), con Colapinto buscando recuperarse y sumar unidades en una temporada que continúa presentándole importantes desafíos.

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