Franco Colapinto fue duro tras la clasificación en Barcelona: "Fue un verdadero desastre"

Franco Colapinto no ocultó su frustración luego de finalizar 13° en la clasificación del Gran Premio de Barcelona de Fórmula 1 y realizó una dura crítica sobre su desempeño y el rendimiento de su Alpine durante todo el fin de semana. El piloto argentino logró avanzar hasta la Q2, pero no pudo meterse entre los diez mejores.

Tras bajarse del auto, expresó su descontento con contundencia. “Un desastre. Traté de ir con el cuchillo entre los dientes , pero el auto no hace lo que quiero”, aseguró el pilarense, visiblemente molesto por el resultado.

UNA REACCIÓN QUE LO DICE TODO... Franco Colapinto tuvo que corregir en la curva, perdió segundos y no pudo meterse en la Q3. ¡Golpeó el volante de la bronca! Largará 13° en la carrera #BarcelonaGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/ZO1iHz2hmm

Colapinto explicó que sufrió varios inconvenientes durante la vuelta rápida y que nunca logró encontrar el equilibrio necesario para pelear por mejores posiciones. “Se me fue el auto en la curva diez, en la dos, en todas. Fue un verdadero desastre y es muy frustrante”, señaló.

Embed "UN DESASTRE. TRATÉ DE IR CON EL CUCHILLO ENTRE LOS DIENTES PERO EL AUTO NO HACE LO QUE QUIERO". Franco Colapinto quedó frustrado por el rendimiento de su Alpine en las prácticas libres y en la Qualy.



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Sábado de pocas alegrías para Alpine

Pese a las dificultades, el argentino consiguió clasificar por delante de su compañero de equipo en Alpine, el francés Pierre Gasly, que finalizó 14°. La pole position quedó en manos del británico George Russell, con Mercedes, mientras que Lewis Hamilton (Ferrari) fue segundo y el italiano Kimi Antonelli (Mercedes) completó los tres primeros lugares.

El balance general del fin de semana tampoco dejó conforme a Colapinto, quien reconoció que el equipo realizó distintas modificaciones en el monoplaza sin obtener los resultados esperados. “No sale nada. Es muy malo el balance en general. No le encontramos la vuelta en todo el fin de semana. Di vuelta el auto para la FP3, lo di vuelta para la clasificación, pero aun así nada funciona”, explicó.

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El argentino también admitió sentirse desorientado por la falta de respuestas del vehículo. “Estoy un poco perdido y es bastante frustrante porque trato de ir al límite, jugándomela, e igualmente no sale nada”, agregó.

A pesar de la decepción por la clasificación, Colapinto se mostró confiado en poder remontar posiciones durante la carrera. “Hay que trabajar para mañana. Largando 13 hay posibilidades, no estamos tan lejos de los puntos y vamos a intentar hacer una buena carrera”, concluyó.

Embed "MÁS LENTOS QUE LA F2 ÍBAMOS. CAPÁZ NICO (VARRONE) IBA MÁS RÁPIDO". Franco Colapinto sobre el rendimiento de su Alpine



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El Gran Premio de Barcelona se disputará este domingo 14 de junio desde las 10:00 (hora de Argentina), con Colapinto buscando recuperarse y sumar unidades en una temporada que continúa presentándole importantes desafíos.