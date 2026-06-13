13 de junio de 2026
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Atletismo

El atleta británico que recorrerá más de 6.000 kilómetros por Latinoamérica arribará a Mendoza este sábado

Mike Humphreys emprendió una travesía para visibilizar la enfermedad de la neurona motora y recaudar fondos para la investigación. Conocé su historia.

El atleta británico, que recorrerá más de 6.000 kilómetros por Latinoamérica, arribará a Mendoza este sábado

El atleta británico, que recorrerá más de 6.000 kilómetros por Latinoamérica, arribará a Mendoza este sábado

 Por Sofía Pons

Un atleta británico vio morir a sus amigos por la enfermedad de la neurona motora, se propuso recorrer Latinoamérica para concientizar y ayudar a financiar la investigación en busca de un tratamiento, y este sábado llegará a Mendoza. Se trata de Mike Humphreys, quien comenzó el desafío en Ushuaia y quiere llegar a Colombia.

"Estoy corriendo 50 kilómetros por día, y no tengo días libres", contó el atleta que ya visitó Tunuyán y Luján de Cuyo. Humphreys completará más de 6.000 kilómetros de recorrido en más de 200 días durante unos 7 meses, y ya lleva más de 70 días consecutivos de travesía, es decir unos 3.390 kilómetros.

"Hemos tenido momentos muy duros durante el recorrido. Hubo ocasiones en las que corrí hasta las 3 de la madrugada para no perder ni un solo día del desafío. Hemos atravesado climas extremos, temperaturas heladas, fuertes vientos y terrenos muy difíciles, pero hemos logrado seguir adelante", comentó.

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El origen del desafío que unirá Ushuaia y Colombia

"Mi amigo Craig fue diagnosticado con la enfermedad de la neurona motora en 2023 y el dieron solo de 3 a 5 años de vida. Tenía 35 años en ese momento, dos hijos y esposa. Esta enfermedad es devastadora y también se llevó a mi amigo Carl, quien perdió la vida a los 32 años", explicó el atleta.

Ojalá más personas vean este desafío para entender la enfermedad y quieran ayudar a crear más conciencia. Ojalá más personas vean este desafío para entender la enfermedad y quieran ayudar a crear más conciencia.

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El atleta corre 50 kilómetros por día, sin descanso.

El atleta corre 50 kilómetros por día, sin descanso.

Debido a la pérdida de sus amigos, Humphreys busca concientizar sobre la enfermedad y recibir donaciones que serán destinadas a la investigación de una cura o tratamiento. "Tengo la necesidad desesperada de intentar ayudar y marcar la diferencia creando tanta conciencia como sea posible con la esperanza de que podamos llegar a un público más amplio, a todo el mundo", expresó.

Por último, indicó: "Nos encantaría que ustedes también nos acompañen y sigan esta aventura, porque cada persona que se suma ayuda a dar más visibilidad a esta causa y a apoyar esta misión tan importante".

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