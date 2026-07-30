Black Friday: cuándo llega y cómo armar una estrategia de compra inteligente

Cada año, hacia fines de noviembre, el calendario comercial argentino se ordena alrededor de una fecha que dejó de ser una curiosidad importada para convertirse en un evento esperado por buena parte de los consumidores. Nacida en Estados Unidos como el arranque informal de la temporada de compras navideñas, la propuesta llegó al país hace más de una década y hoy convive con otras jornadas de descuentos como el Cyber Monday o el Hot Sale.

La explicación no es solo el descuento en sí, sino la lógica de planificación que genera. Muchas familias aprovechan para adelantar compras que tenían pensadas para fin de año, desde electrodomésticos hasta indumentaria, ordenando el presupuesto en torno a una sola jornada fuerte en lugar de ir resolviendo gastos de a poco.

Justamente por eso, Black Friday se transformó en una cita ineludible para quienes vienen siguiendo de cerca los precios de un producto puntual durante semanas, a la espera del momento indicado para concretar la compra.

La recomendación de quienes analizan el consumo todos los años es simple: no llegar a la fecha sin un plan. Conviene hacer una lista acotada de los productos que realmente se necesitan, revisar el precio de referencia en las semanas previas y definir un tope de gasto. Ese ejercicio evita dos errores típicos: comprar por impulso algo que no se iba a necesitar, o pagar por un producto que en rigor no tenía un descuento real.

También ayuda anotarse a los newsletters o alertas de las tiendas de interés, porque buena parte de las ofertas más atractivas se agotan en las primeras horas.

Qué categorías suelen tener las rebajas más fuertes

La tecnología y los electrodomésticos de línea blanca suelen liderar el ranking de descuentos, seguidos de cerca por indumentaria y calzado. En Coppel, por ejemplo, la propuesta para la fecha suele incluir tanto grandes electrodomésticos como celulares y artículos para el hogar, lo que permite resolver en una sola compra necesidades bastante distintas entre sí.

Financiación: un factor tan importante como el precio

Un aspecto que muchas veces queda en segundo plano es el de las condiciones de pago. Un descuento del 20% pierde parte de su atractivo si las cuotas tienen un interés elevado, y por el contrario, un producto con una rebaja más moderada puede terminar siendo más conveniente si se puede financiar en cuotas fijas sin sobresaltos. Por eso, antes de cerrar cualquier compra, conviene comparar no solo el precio de contado sino el costo financiero total.

El día después: qué hacer si la compra no cumplió lo esperado

Como en cualquier jornada de alto volumen de ventas, es habitual que surjan dudas sobre cambios o devoluciones. Guardar el comprobante de compra y revisar las políticas de la tienda con anticipación evita dolores de cabeza si el producto no resulta como se esperaba. Con un poco de planificación, la fecha puede convertirse en una oportunidad real de ahorro y no solo en una excusa para gastar de más.