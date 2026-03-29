Turismo Carretera: Canapino ganó en Neuquén con una remontada brutal y volvió a lo más alto

El campeón Agustín Canapino reaccionó a tiempo y dio un golpe fuerte en el campeonato.

En una final cambiante y llena de incidentes, Agustín Canapino se quedó con la victoria en el Turismo Carretera en Neuquén y volvió a meterse de lleno en la pelea, tras un arranque de temporada complicado.

El piloto de Arrecifes largó desde el quinto lugar , pero con ritmo e inteligencia fue avanzando en un contexto caótico , donde los incidentes y neutralizaciones marcaron el desarrollo.

El argentino De Tullio se tomó revancha y festejó su primer triunfo en un final al límite en el Indy NXT

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La carrera tuvo varios momentos clave, pero todo se desordenó definitivamente con el abandono de Matías Rossi por problemas de dirección , cuando venía liderando.

En el relanzamiento final, Canapino fue quirúrgico : superó a sus rivales directos y se adueñó de la punta.

#TC | ¡CANAPINO VUELVE A GANAR EN EL TC! Turismo Carretera - Centenario - Final Agustín Canapino (Chevrolet Camaro) Christian Ledesma (Chevrolet Camaro) Ignacio Faín (Torino) ACTC #TCenNeuquén pic.twitter.com/5MjutBPfqU

Desde ahí, manejó la carrera con autoridad y selló su 22ª victoria en la categoría, igualando una marca histórica y confirmando su vigencia.

Detrás, Christian Ledesma terminó segundo e Ignacio Faín completó el podio.

Un triunfo que cambia el panorama en el Turismo Carretera

El campeón 2025 dejó atrás dos abandonos consecutivos y logró un resultado clave, además de convertirse en el primer piloto en repetir victoria en Neuquén.

La victoria no solo suma puntos, sino que lo vuelve a posicionar como uno de los grandes protagonistas del campeonato.

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Así fue la situación que derivó en una gran cantidad de autos dañados y en una nueva neutralización, durante la Final en Centenario.



ACTC Media / Canal 9#TCenNeuquén pic.twitter.com/876MjhtR0q — Campeones (@Campeonesnet) March 29, 2026

Lo que se viene en el Turismo Carretera

El Turismo Carretera disputará su próxima fecha en el autódromo de Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos, el 18 y 19 de abril.

Preguntas clave

Quién ganó el TC en Neuquén

Agustín Canapino.

Cómo fue su carrera

Largó quinto y ganó tras una gran remontada

Quiénes completaron el podio

Ledesma y Faín.

Por qué fue clave la carrera

Por los abandonos, incidentes y el relanzamiento final.