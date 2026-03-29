Turismo Carretera: Canapino ganó en Neuquén con una remontada brutal y volvió a lo más alto

En una final cambiante y llena de incidentes, Agustín Canapino se quedó con la victoria en el Turismo Carretera en Neuquén y volvió a meterse de lleno en la pelea, tras un arranque de temporada complicado.
El arrecifeño Agustín Canapino aprovechó el caos de la carrera y se quedó con un triunfo clave en la 3ra fecha del duro Turismo Carretera. Mirá lo sucedido.
En una final cambiante y llena de incidentes, Agustín Canapino se quedó con la victoria en el Turismo Carretera en Neuquén y volvió a meterse de lleno en la pelea, tras un arranque de temporada complicado.
El piloto de Arrecifes largó desde el quinto lugar, pero con ritmo e inteligencia fue avanzando en un contexto caótico, donde los incidentes y neutralizaciones marcaron el desarrollo.
La carrera tuvo varios momentos clave, pero todo se desordenó definitivamente con el abandono de Matías Rossi por problemas de dirección, cuando venía liderando.
En el relanzamiento final, Canapino fue quirúrgico: superó a sus rivales directos y se adueñó de la punta.
Desde ahí, manejó la carrera con autoridad y selló su 22ª victoria en la categoría, igualando una marca histórica y confirmando su vigencia.
Detrás, Christian Ledesma terminó segundo e Ignacio Faín completó el podio.
El campeón 2025 dejó atrás dos abandonos consecutivos y logró un resultado clave, además de convertirse en el primer piloto en repetir victoria en Neuquén.
La victoria no solo suma puntos, sino que lo vuelve a posicionar como uno de los grandes protagonistas del campeonato.
El Turismo Carretera disputará su próxima fecha en el autódromo de Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos, el 18 y 19 de abril.
Agustín Canapino.
Largó quinto y ganó tras una gran remontada
Ledesma y Faín.
Por los abandonos, incidentes y el relanzamiento final.