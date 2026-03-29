29 de marzo de 2026
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Sitio Andino
Agustín Canapino

Turismo Carretera: Canapino ganó en Neuquén con una remontada brutal y volvió a lo más alto

El arrecifeño Agustín Canapino aprovechó el caos de la carrera y se quedó con un triunfo clave en la 3ra fecha del duro Turismo Carretera. Mirá lo sucedido.

El campeón Agustín Canapino reaccionó a tiempo y dio un golpe fuerte en el campeonato.

El campeón Agustín Canapino reaccionó a tiempo y dio un golpe fuerte en el campeonato.

Por Sitio Andino Deportes

En una final cambiante y llena de incidentes, Agustín Canapino se quedó con la victoria en el Turismo Carretera en Neuquén y volvió a meterse de lleno en la pelea, tras un arranque de temporada complicado.

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El joven piloto argentino Alessandro De Tulliono falló y selló una victoria que venía buscando.   

El argentino De Tullio se tomó revancha y festejó su primer triunfo en un final al límite en el Indy NXT

La carrera tuvo varios momentos clave, pero todo se desordenó definitivamente con el abandono de Matías Rossi por problemas de dirección, cuando venía liderando.

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El momento exacto para golpear

En el relanzamiento final, Canapino fue quirúrgico: superó a sus rivales directos y se adueñó de la punta.

Desde ahí, manejó la carrera con autoridad y selló su 22ª victoria en la categoría, igualando una marca histórica y confirmando su vigencia.

Detrás, Christian Ledesma terminó segundo e Ignacio Faín completó el podio.

Un triunfo que cambia el panorama en el Turismo Carretera

El campeón 2025 dejó atrás dos abandonos consecutivos y logró un resultado clave, además de convertirse en el primer piloto en repetir victoria en Neuquén.

La victoria no solo suma puntos, sino que lo vuelve a posicionar como uno de los grandes protagonistas del campeonato.

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Lo que se viene en el Turismo Carretera

El Turismo Carretera disputará su próxima fecha en el autódromo de Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos, el 18 y 19 de abril.

Preguntas clave

Quién ganó el TC en Neuquén

Agustín Canapino.

Cómo fue su carrera

Largó quinto y ganó tras una gran remontada

Quiénes completaron el podio

Ledesma y Faín.

Por qué fue clave la carrera

Por los abandonos, incidentes y el relanzamiento final.

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