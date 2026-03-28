TC en Neuquén: lista confirmada, cronograma completo y cómo llega el campeonato a la fecha 3

Por Sitio Andino Deportes 28 de marzo de 2026 - 08:45
El
disputará este fin de semana la Turismo Carretera tercera fecha de la temporada 2026 en el autódromo Parque Provincia del Neuquén, con un total de 57 pilotos inscriptos y un campeonato que llega con alta paridad y candidatos bien marcados. La actividad se desarrollará entre el sábado 28 y el domingo 29 de marzo, con entrenamientos, clasificación, series y la esperada final.
Un parque cargado y nombres fuertes en pista para el Turismo Carretera
La categoría confirmó una
grilla numerosa y de gran nivel, con la presencia de referentes como Agustín Canapino, Mariano Werner, Facundo Ardusso, Matías Rossi y Julián Santero, entre otros protagonistas.
El listado refleja una temporada con
competencia muy pareja, donde cada fecha suma presión en la pelea por el campeonato y obliga a no dejar puntos en el camino.
Castellano manda y Santero llega encendido
En la previa de la cita neuquina, el campeonato tiene como líder a
Jonatan Castellano con 70 puntos, mostrando regularidad en el arranque del año.
Detrás aparece un pelotón que promete dar pelea, con
Julián Santero como uno de los grandes protagonistas, tras haber ganado la última fecha en Viedma y llegar con confianza en alza.
El inicio de la temporada ya dejó en claro que el TC 2026 tendrá
múltiples candidatos, con Moscardini y Santero como ganadores en las primeras fechas, lo que marca el nivel de competitividad. El cronograma completo del TC en Neuquén
La actividad comenzará el sábado con entrenamientos y clasificación, mientras que el domingo será el turno de las series y la final.
Sábado 28 de marzo
Entrenamientos: desde las 11:05
Clasificación: desde las 16:06
Domingo 29 de marzo
Series: desde las 10:05
Final: 14:00 horas (25 vueltas o 50 minutos)
Todo el fin de semana será transmitido por
El Nueve y Motor Play. Un circuito exigente y antecedentes recientes
El trazado neuquino es uno de los escenarios habituales del calendario y
exige al máximo a pilotos y equipos, tanto por su diseño como por las condiciones climáticas.
De hecho, en la última visita del TC, la final debió ser
suspendida por fuertes vientos, lo que suma un condimento extra de incertidumbre para esta nueva presentación. Preguntas clave sobre el Turismo Carretera Cuándo corre el Turismo Carretera en Neuquén
El TC corre el
sábado 28 y domingo 29 de marzo de 2026. A qué hora es la final del TC en Neuquén
La final se disputa el
domingo a las 14:00 horas. Quién lidera el campeonato de TC 2026
El líder es
Jonatan Castellano con 70 puntos. Dónde ver el TC en Neuquén en vivo
Se podrá ver por
El Nueve y Motor Play.