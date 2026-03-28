TC en Neuquén: lista confirmada, cronograma completo y cómo llega el campeonato a la fecha 3

El Turismo Carretera pone tercera en Centenario con un parque cargado y un campeonato al rojo vivo.

El Turismo Carretera disputará este fin de semana la tercera fecha de la temporada 2026 en el autódromo Parque Provincia del Neuquén , con un total de 57 pilotos inscriptos y un campeonato que llega con alta paridad y candidatos bien marcados . La actividad se desarrollará entre el sábado 28 y el domingo 29 de marzo , con entrenamientos, clasificación, series y la esperada final.

La categoría confirmó una grilla numerosa y de gran nivel , con la presencia de referentes como Agustín Canapino, Mariano Werner, Facundo Ardusso, Matías Rossi y Julián Santero, entre otros protagonistas.

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El listado refleja una temporada con competencia muy pareja , donde cada fecha suma presión en la pelea por el campeonato y obliga a no dejar puntos en el camino .

En la previa de la cita neuquina, el campeonato tiene como líder a Jonatan Castellano con 70 puntos , mostrando regularidad en el arranque del año.

Detrás aparece un pelotón que promete dar pelea, con Julián Santero como uno de los grandes protagonistas, tras haber ganado la última fecha en Viedma y llegar con confianza en alza.

El inicio de la temporada ya dejó en claro que el TC 2026 tendrá múltiples candidatos, con Moscardini y Santero como ganadores en las primeras fechas, lo que marca el nivel de competitividad.

El cronograma completo del TC en Neuquén

La actividad comenzará el sábado con entrenamientos y clasificación, mientras que el domingo será el turno de las series y la final.

Sábado 28 de marzo

Entrenamientos: desde las 11:05

Clasificación: desde las 16:06

Domingo 29 de marzo

Series: desde las 10:05

Final: 14:00 horas (25 vueltas o 50 minutos)

Todo el fin de semana será transmitido por El Nueve y Motor Play.

Un circuito exigente y antecedentes recientes

El trazado neuquino es uno de los escenarios habituales del calendario y exige al máximo a pilotos y equipos, tanto por su diseño como por las condiciones climáticas.

De hecho, en la última visita del TC, la final debió ser suspendida por fuertes vientos, lo que suma un condimento extra de incertidumbre para esta nueva presentación.

Preguntas clave sobre el Turismo Carretera

Cuándo corre el Turismo Carretera en Neuquén

El TC corre el sábado 28 y domingo 29 de marzo de 2026.

A qué hora es la final del TC en Neuquén

La final se disputa el domingo a las 14:00 horas.

Quién lidera el campeonato de TC 2026

El líder es Jonatan Castellano con 70 puntos.

Dónde ver el TC en Neuquén en vivo

Se podrá ver por El Nueve y Motor Play.