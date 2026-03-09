Julián Santero ganó en Viedma y así quedó el campeonato del Turismo Carretera

El mendocino Julián Santero tuvo su revancha en el Turismo Carretera y se quedó con la victoria en la segunda fecha del campeonato disputada en Viedma, luego de una final marcada por múltiples neutralizaciones y varios abandonos.
El mendocino Julián Santero ganó en Viedma con BMW en una final caótica del Turismo Carretera y el campeonato quedó con nuevo líder. Mirá lo sucedido.
El mendocino Julián Santero tuvo su revancha en el Turismo Carretera y se quedó con la victoria en la segunda fecha del campeonato disputada en Viedma, luego de una final marcada por múltiples neutralizaciones y varios abandonos.
El piloto de Guaymallén, campeón de la categoría en 2024, dominó la carrera prácticamente de punta a punta y logró su décimo triunfo en el TC, además de conseguir la primera victoria histórica de BMW en la categoría.
Santero cruzó la bandera a cuadros escoltado por Mauricio Lambiris (Mustang) y Elio Craparo (Mustang), en una competencia que tuvo cuatro ingresos del Auto de Seguridad en apenas 25 vueltas.
La victoria tuvo un sabor especial para el piloto mendocino. En la primera fecha del campeonato, disputada en El Calafate, Santero también había cruzado la meta en primer lugar, pero fue excluido en la revisión técnica por una irregularidad en la relación de compresión del motor de su BMW.
Esta vez no hubo polémicas. El mendocino controló cada relanzamiento tras las neutralizaciones y defendió la punta hasta el final, en una carrera donde el caos se concentró principalmente en el pelotón.
Con este triunfo, Santero cortó además una racha de 20 carreras sin victorias en el Turismo Carretera, ya que su último festejo había sido en septiembre de 2024 en San Luis.
Tras la segunda fecha del campeonato, la tabla quedó con Jonatan Castellano como nuevo líder, a pesar de finalizar octavo en Viedma.
Las principales posiciones del campeonato son:
1 Agustín Canapino – 482 pts
2 Julián Santero – 390 pts
3 Mauricio Lambiris – 371.5 pts
4 Germán Todino – 363 pts
5 Marcelo Agrelo – 358.25 pts
6 Juan Martín Trucco – 345 pts
Santero quedó segundo en el campeonato, consolidándose como uno de los principales candidatos a pelear el título en la temporada.
La próxima fecha del Turismo Carretera se disputará el 29 de marzo en el autódromo de Neuquén, donde continuará el campeonato 2026.
La victoria en Viedma le permite a Santero recuperar terreno tras la exclusión de la primera carrera, y llegar con impulso a la tercera cita del calendario.
