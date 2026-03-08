Del sur mendocino al fútbol femenino profesional chileno

Ailén Di Cesare, Aixa González y Antonella Salcedo ya en el fútbol de Chile.

Futbolistas de Malargüe dieron un paso histórico para el deporte local al firmar su primer contrato profesional con el club chileno Curicó Unido . Entre ellas se destaca Ailén Di Cesare, una de las primeras jugadoras del departamento en alcanzar el profesionalismo internacional .

El crecimiento del fútbol femenino sigue abriendo puertas y, en este caso, también cruza la cordillera. Las jugadoras malargüinas Ailén Di Cesare, Aixa González y Antonella Salcedo fueron confirmadas como nuevas integrantes del plantel femenino de Curicó Unido, institución que competirá esta temporada en la Liga de Ascenso del fútbol chileno con el objetivo de llegar a la máxima categoría.

El fichaje marca un momento importante para el deporte de Malargüe y especialmente para el fútbol femenino , que en los últimos años ha ganado mayor reconocimiento, profesionalización y oportunidades para las jugadoras.

En particular, Ailén Di Cesare , ex futbolista de Godoy Cruz Antonio Tomba, contó a SITIO ANDINO que atraviesa una etapa muy especial en su carrera. Tras cuatro años en el conjunto mendocino, la joven logró dar el salto internacional luego de participar en pruebas realizadas durante el verano en Chile , donde se conformó un combinado de jugadoras de Malargüe y Tupungato.

“Luego de una semana de pruebas, los dirigentes y el cuerpo técnico nos confirmaron que habíamos quedado”, explicó la jugadora, quien no ocultó su entusiasmo por esta oportunidad.

dicesare Ailén Di Cesare firmando su contrato.

Di Cesare destacó que este paso representa un gran avance para las tres futbolistas. “Es nuestro primer contrato y para nosotras significa muchísimo. Nos encontramos con un club muy profesional, tanto en lo contractual como en lo deportivo”, señaló.

También remarcó la exigencia del nuevo desafío con entrenamientos diarios en doble turno, preparación física especializada y una estructura propia de un fútbol plenamente profesional.

La bienvenida al fútbol chileno

Desde sus redes sociales, Curicó Unido dio la bienvenida a las jugadoras destacando el talento argentino. Sobre Ailén Di Cesare indicaron que, “a sus 19 años, la oriunda de Malargüe cruza la cordillera para sumarse al plantel profesional femenino 2026”.

En el caso de Aixa González, su llegada refuerza el sector defensivo con una lateral joven pero con experiencia en competencias exigentes, tras su paso por Godoy Cruz Antonio Tomba, donde formó parte del crecimiento del fútbol femenino mendocino.

En tanto, la incorporación de Antonella Salcedo apunta a potenciar el frente de ataque del equipo. La delantera llega con antecedentes goleadores en el fútbol argentino y con la expectativa de convertirse en una de las cartas ofensivas del plantel que afrontará la temporada 2026.

Las malargüinas tendrán su debut oficial el 13 de marzo, cuando el equipo juegue como local en el Estadio Municipal de Rauco frente a O'Higgins, en el inicio del torneo de ascenso femenino.

El logro de Ailén Di Cesare, Aixa González y Antonella Salcedo, refleja el crecimiento del fútbol femenino y el lugar que las mujeres han sabido ganarse en un deporte que, cada vez más, abre espacio al talento y la profesionalización.