River visita a Bragantino hoy por la Sudamericana: hora, TV y cómo llega

River afronta un duelo exigente en Brasil para sostener su liderazgo.

River Plate tendrá este jueves un compromiso de peso en la Copa Sudamericana . Desde las 21.30 , visitará a Red Bull Bragantino en el estadio Nabi Abi Chedid, por la tercera fecha del Grupo H, con el objetivo de afianzarse en la cima y dar un paso firme hacia la clasificación .

El equipo dirigido por Eduardo Coudet viene de conseguir una victoria trabajada ante Aldosivi por el Torneo Apertura. Fue 3-1 en el Monumental , en un partido donde no sobró nada pero logró resolverlo en el final.

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River abrió el marcador con Giuliano Galoppo , sufrió el empate en el complemento y lo terminó ganando con los goles de Facundo Colidio y Kendry Páez , mostrando carácter en un encuentro que se había complicado. Ese triunfo le permitió llegar con confianza a un duelo internacional que puede marcar su rumbo en el grupo.

Pensando en esta presentación, Coudet mantendrá la base. Ocho de los once titulares se repetirían , apostando a la continuidad.

Las principales dudas pasan por: Kendry Páez o Ian Subiabre en el sector izquierdo del ataque, Maximiliano Salas o Joaquín Freitas como referencia ofensiva. Además, Aníbal Moreno será titular, una pieza clave para el equilibrio del equipo en un partido que promete intensidad.

Un rival duro en su casa

Del otro lado estará Bragantino, un equipo que se hace fuerte en Brasil y que, pese a venir de perder 1-0 ante Palmeiras, mantiene una estructura competitiva.

El conjunto dirigido por Vágner Mancini se ubica en mitad de tabla en el Brasileirao y también tiene una duda en el mediocampo: Ignacio Sosa o Matheus Fernandes. En su casa, será un rival incómodo, con ritmo y presión alta.

Hora y cómo verlo

El partido se jugará este jueves a las 21:30 en Brasil.

TV: ESPN

Streaming: Disney+

Un partido que puede marcar el grupo

Para River, el objetivo es claro: sumar en Brasil para consolidarse como líder del Grupo H y empezar a perfilar la clasificación.

No será un partido sencillo, pero el equipo llega con una base sólida, variantes y la necesidad de dar un golpe en condición de visitante.

Preguntas clave sobre River

¿A qué hora juega River?

A las 21:30.

¿Dónde juega?

En el estadio Nabi Abi Chedid, en Brasil.

¿Cómo llega River?

Tras ganarle 3-1 a Aldosivi.

¿Qué se juega?

El liderazgo del grupo en la Sudamericana.

¿Dónde verlo?

Por ESPN y Disney+.

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