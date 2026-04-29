Mendoza será sede de la Liga Argentina de Pádel de Menores: 430 jóvenes compiten

La pelota empieza a girar fuerte en Mendoza y no es casualidad, ya que será epicentro del futuro del pádel argentino . Con cientos de jóvenes talentos en escena, la Liga Argentina de Pádel de Menores desembarca con una competencia de alto nivel que promete un gran espectáculo durante tres jornadas a puro deporte .

Del 1 al 3 de mayo , la provincia será sede de una nueva fecha clave del circuito nacional , con 1000 puntos en juego y la participación de 430 jugadores de entre 12 y 18 años , provenientes de distintos puntos del país. Se trata de una instancia fundamental dentro del calendario, donde las promesas del pádel buscan posicionarse y dar un salto en su desarrollo competitivo.

Los encuentros se disputarán en dos escenarios de primer nivel. Por un lado, el Indoor Mendoza Pádel Center , un moderno complejo con 11 canchas cubiertas ubicado en Carrodilla , Luján de Cuyo , inaugurado en julio de 2025 ; y, por otro, Arena Pádel , situado en Guaymallén . Ambas sedes están preparadas para albergar una competencia exigente, con condiciones óptimas tanto para los jugadores como para el público.

El evento es organizado por la Asociación Argentina de Pádel (APA) y cuenta con el respaldo del Gobierno de Mendoza, a través de la Subsecretaría de Deportes. Este acompañamiento refuerza el crecimiento sostenido de la disciplina en la provincia y su consolidación como plaza clave dentro del circuito nacional.

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Más allá de la competencia, la llegada de la Liga Argentina de Pádel de Menores posiciona a Mendoza como un semillero estratégico de talentos, ofreciendo a los jóvenes deportistas una plataforma ideal para sumar experiencia, medirse ante rivales de todo el país y seguir construyendo su camino dentro de este deporte en constante expansión.