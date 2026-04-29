Qué rival le puede tocar a la Lepra en los playoffs del Apertura

La Lepra va por todo.

En medio de un presente arrollador, el Club Sportivo Independiente Rivadavia empieza a mirar los playoffs desde lo más alto de todo . La Lepra no solo es líder de la Zona B y de la tabla anual del Torneo Apertura , sino que también manda en su grupo de Copa Libertadores , y ahora aguarda rival para los octavos, que saldrá del octavo puesto de la Zona A.

El equipo de Alfredo Berti atraviesa un momento impactante. Viene de golear 5-1 a Gimnasia en el superclásico mendocino , en una actuación que marcó un antes y un después, no solo por el resultado sino por la forma.

La Lepra, líder absoluta de todo torneo y con posible rival en octavos

La Lepra y una semana clave en las Copas: repasá todos los partidos

Ese triunfo no fue uno más: ratificó a la Lepra como el equipo más fuerte del torneo , líder en todas las tablas y con un funcionamiento que ilusiona.

Pero el calendario no da respiro. Mientras espera rival en el torneo local, Independiente Rivadavia jugará mañana a las 19 en el Malvinas Argentinas ante Deportivo La Guaira , por la Copa Libertadores (Grupo C) , donde también lidera con puntaje ideal.

El equipo mendocino se mueve en doble competencia con autoridad, mostrando que no solo compite, sino que domina.

La pelea por el rival en la Zona A

En el Apertura, el panorama todavía no está definido. La Lepra enfrentará al octavo de la Zona A, un lugar que hoy ocupa Unión, pero que todavía está abierto.

También tienen chances de meterse:

Independiente

Defensa y Justicia

Instituto

Todo se resolverá en una última fecha cargada de tensión, donde varios equipos se juegan el ingreso a los playoffs.

Una fecha que define todo

La jornada final tendrá partidos determinantes:

Barracas Central vs Banfield (14:00)

Lanús vs Deportivo Riestra (14:30)

Central Córdoba vs Boca (16:15)

San Lorenzo vs Independiente (18:45)

Unión vs Talleres (18:45)

Platense vs Estudiantes (21:15)

Domingo:

Aldosivi vs Independiente Rivadavia (13:30)

Rosario Central vs Tigre (16:00)

Racing vs Huracán (16:00)

Gimnasia LP vs Argentinos (16:00)

Belgrano vs Sarmiento (16:00)

River vs Atlético Tucumán (18:30)

Lunes:

Gimnasia de Mendoza vs Defensa y Justicia (17:00)

Vélez vs Newell’s (19:15)

Estudiantes RC vs Instituto (21:30)

Ventaja clave para el líder

Lo único seguro para Independiente Rivadavia es que definirá de local en el Bautista Gargantini, una ventaja enorme en cruces mano a mano.

Desde ese lugar, con confianza, fútbol y resultados, la Lepra espera rival mientras el resto se juega todo.

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Preguntas clave sobre la Lepra

¿Cómo llega Independiente Rivadavia a los playoffs?

Como líder del Apertura, de la tabla anual y de su grupo en Libertadores.

¿Qué resultado viene de conseguir?

Goleó 5-1 a Gimnasia en el clásico mendocino.

¿Cuándo vuelve a jugar?

Mañana a las 19 ante La Guaira por Copa Libertadores.

¿A quién enfrentará en octavos?

Al octavo de la Zona A.

¿Está definido ese rival?

No, se define en la última fecha.