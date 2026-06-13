Windsurf: conocé al mendocino que rompe el agua y estará en los Juegos Olímpicos juveniles

Agustín Hoffmann Breustedt tiene 16 años , entrena en Potrerillos y dentro de pocos meses representará a la República Argentina en los Juegos Olímpicos Juveniles Dakar 2026. El mendocino atraviesa el mejor momento de su carrera deportiva y sueña con competir entre los mejores del mundo en una disciplina que no deja de crecer: el Windsurf .

Formado en el Club Mendoza de Regatas y surgido de la Escuela de Optimist , Hoffmann construyó una trayectoria que lo posicionó entre los mejores juveniles del país. En los últimos años fue campeón sudamericano Junior Fórmula Foil 2024 en Uruguay , campeón Argentino FFoil Juvenil 2025 y campeón Argentino IQ Foil Sub 19 2025 , resultados que le permitieron ganarse un lugar en la Selección argentina y clasificar a los Juegos Olímpicos Juveniles Dakar 2026 .

La clasificación a Dakar 2026 marca el mayor logro deportivo en la carrera del joven mendocino , que comenzó su camino en el Club Mendoza de Regatas y hoy forma parte de la nueva generación de talentos del windsurf argentino.

Para Hoffmann, la cita olímpica ocupa un lugar especial dentro de su carrera deportiva. "Para mí son más importantes los Juegos Olímpicos por el hecho de que clasifica uno por país y no van todos los países como podría pasar en un Mundial abierto", explicó.

"El Mundial también está bueno porque son más personas y es más grande la competencia", agregó el joven deportista, quien tendrá la posibilidad de representar al país en uno de los eventos juveniles más importantes del mundo.

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El sueño de competir entre los mejores del mundo

Más allá de la emoción que genera participar en una competencia de semejante magnitud, Agustín mantiene una mirada realista sobre los objetivos que se plantea para Dakar 2026.

"Primero quiero disfrutar la experiencia. Quiero ir sin ninguna presión porque son unos Juegos Olímpicos Juveniles. Obviamente ganar una medalla sería ideal, pero no sé si estoy para una medalla todavía", señaló.

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: "#Windsurf | El Windsurf de Mendoza está en una gran nivel y contará con la presencia de Agustín Hoffmann (@agus.hoffmann_ ) en la cita máxima del deporte. Agustín Hoffmann Breustedt tiene 16 años, entrena en Potrerillos y dentro de pocos meses representará a la República Argentina en los Juegos Olímpicos Juveniles Dakar 2026. El mendocino atraviesa el mejor momento de su carrera deportiva y sueña con competir entre los mejores del mundo en una disciplina que no deja de crecer: el Windsurf. Formado en el Club Mendoza de Regatas y surgido de la Escuela de Optimist, Hoffmann construyó una trayectoria que lo posicionó entre los mejores juveniles del país. En los últimos años fue campeón sudamericano Junior Fórmula Foil 2024 en Uruguay, campeón Argentino FFoil Juvenil 2025 y campeón Argentino IQ Foil Sub 19 2025, resultados que le permitieron ganarse un lugar en la Selección argentina y clasificar a los Juegos Olímpicos Juveniles Dakar 2026. Conocé más en sitioandino.com #Mendoza #JuegosOlímpicos #campeón" View this post on Instagram

A la hora de fijar una meta concreta, el mendocino fue claro. "Con un Top 10 estaría cumpliendo la meta", aseguró. Antes de los Juegos Olímpicos tendrá por delante otros compromisos importantes. "Ahora en agosto tengo el Sudamericano, que es selectivo para el Mundial, que tendrá lugar en diciembre", contó.

Y agregó: "Me encantaría dentro de un año poder decir que fui al Mundial, que me fue bien en el Sudamericano y que ya estoy preparado para los eventos del año que viene".

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El entrenamiento detrás de una promesa mendocina

Detrás de los resultados deportivos existe una rutina exigente que combina entrenamiento físico, trabajo técnico y estudios. "Entreno lunes, miércoles y viernes. Estoy haciendo la preparación física con Juan Cruz, que es entrenador de remo y me está dando una mano enorme con la preparación física", relató.

A ese trabajo le suma otras actividades durante la semana. "También hago remo martes, jueves y los fines de semana", explicó. Y aclaró entre risas: "No remo en el agua, sino que remo en la maquinita nomás".

Cuando se le preguntó si practica otros deportes, el atleta respondió con sinceridad. "No juego nada, soy muy malo jugando todos los deportes", bromeó.

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Potrerillos, el lugar donde se construye el sueño olímpico

Aunque el nivel más alto del windsurf se encuentra en Europa, Hoffmann considera que Mendoza tiene uno de los mejores lugares del país para entrenar.

"Hay que ir afuera porque en Europa está el nivel más alto, obviamente. Pero acá en Mendoza tenemos un lugar muy lindo para entrenar como el lago de Potrerillos. Hay un grupo muy lindo también e ir a entrenar acá es un lujo porque tenemos a 60 kilómetros uno de los mejores lagos del país", destacó.

Además, resaltó el crecimiento que tuvo la disciplina en la provincia. "En Mendoza tenemos un buen nivel, hay una flota bastante grande y se hacen campeonatos provinciales", afirmó. "Después esos campeonatos sirven más como entrenamiento para competir en Córdoba, Buenos Aires y el ranking argentino", agregó.

Respecto a los eventos desarrollados en la provincia, recordó: "En marzo se hizo la primera fecha del ranking argentino acá en Potrerillos. El año pasado se hizo uno bastante más grande, que fue selectivo para los Panamericanos Juveniles".

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Un deporte que le abrió las puertas al mundo

A pesar de su juventud, el windsurf ya le permitió vivir experiencias que jamás imaginó cuando comenzó a navegar. "El deporte que yo hago, que es el windsurf, es muy lindo y muy divertido", contó.

"He tenido lindas experiencias, me ha permitido conocer muchos lugares del mundo y mucha gente muy linda también. Te abre muchísimas puertas", sostuvo. Y concluyó: "No solo el windsurf, sino el deporte en general".

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El esfuerzo para seguir creciendo

El joven mendocino también habló sobre las dificultades que implica competir en una disciplina que requiere una importante inversión económica. "Lamentablemente no tengo ningún sponsor privado todavía. Estoy en busca de alguno si hay interesados", reconoció.

"La mayor parte es apoyo de mi familia, de mis papás. También hay apoyo de la Federación, pero como estamos en Argentina no es mucho el apoyo que pueden dar", explicó. Además, reveló que todavía no tuvo la oportunidad de entrenar en Europa. "Yo a Europa personalmente no he ido nunca, pero la idea es ir este año, a fin de año", comentó.

Y agregó: "Para los Juegos son en África, pero también el alto nivel está allá". Al ser consultado sobre el costo de la disciplina, fue contundente. "Sí, es un deporte caro. Cuesta mucho sostenerlo por los equipos y también por los viajes", afirmó.

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Un reconocimiento a años de dedicación

El crecimiento deportivo de Hoffmann tuvo recientemente un reconocimiento especial por parte de la Legislatura de Mendoza. "La verdad que estuve muy feliz por el reconocimiento de la Legislatura. Primero por este año, porque tengo varias competencias internacionales, como los Juegos Olímpicos en noviembre y ahora el Sudamericano en agosto", explicó.

Y completó: "También es más un reconocimiento a la trayectoria, porque llevo muchos años navegando y muchos años metiéndole horas".