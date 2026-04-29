Enduro FIM en Mendoza: terreno duro, dominio y grandes definiciones en la fecha 2

El Enduro FIM volvió a levantar polvo en Mendoza con una segunda fecha de carrera marcada por la exigencia del terreno en Dique Frías y Papagayos, donde los pilotos tuvieron que adaptarse a un circuito técnico, cambiante y sin margen de error.
La segunda fecha del Campeonato Mendocino de Enduro dejó carreras técnicas y varios nombres que marcaron el ritmo.
La clave del fin de semana estuvo en el trazado. Sectores trabados, zonas de piedra, desniveles y partes rápidas armaron un recorrido donde no alcanzaba con acelerar: había que pensar cada tramo.
Los que lograron marcar diferencias fueron los que administraron mejor el ritmo y evitaron errores, en carreras donde cada segundo se pagó caro.
En la categoría principal, Tomás Tumbarello impuso condiciones en Senior A, seguido de cerca por Gino Cuoghi y con Franco Tumbarello completando un podio de alto nivel.
También se destacaron Matías Pérez en Senior B, Ezequiel González en Junior A y Juan Martínez en Masters A, en divisionales donde hubo paridad y definiciones apretadas.
Senior A
1 Tomás Tumbarello
2 Gino Cuoghi
3 Franco Tumbarello
Senior B
1 Matías Pérez
2 Martín Castillo
3 Marcos Polo
Junior A
1 Ezequiel González
2 Santino Sánchez
3 Manuel Roda
Junior B
1 Felipe Salim
2 Agustín Ortega
3 Álvaro Appiolaza
Masters A
1 Juan Martínez
2 Cristian Maldonado
3 Robertino Patti
Masters B
1 Pablo De Angeli
2 Pablo Juliani
3 Mauricio Digiambatista
Masters C
1 Liber Carrasco
2 Walter Borra
3 Pedro López
Masters D
1 Gustavo Godoy
2 Gabriel Calveloi
3 Marco Mariano
Masters E
1 Raúl Peña
2 Enrique Buchin
3 Carlos Sabatino
Principiantes
1 Martín Talabera
2 Emanuel Valdivia
3 Emanuel Lombino
Promocional
1 Pedro Roiz
2 Álvaro Sánchez
3 Juan Francisco Vélez
Enduro Sport
1 Matías Giorlando
2 Javier Villegas
3 Rodrigo Rodríguez
Damas Open
1 Agostina Forti
2 Carla Di Murro
3 Valeria Griffa
85cc
1 Benicio Fenias
2 Francisco Roiz
3 Francisco Lomoro
65cc
1 Valentino Orceto
2 Francis Pelegrina
3 Theo Arenas
50cc
1 Giovanni Forti
2 Emilia Ganem
3 Alfonso Inzirillo
Uno de los momentos más destacados se dio en Sport 4, donde Martín Olivera ganó en su debut y compartió podio con su tío, Miguel Olivera, en una postal que mezcló competencia y tradición familiar.
Más allá de los resultados, la jornada dejó una certeza: el campeonato empieza a tomar forma, con nombres que se perfilan como protagonistas y un nivel que obliga a no cometer errores.
En Dique Frías y Papagayos.
El circuito técnico y la constancia.
Tomás Tumbarello.
Sí, el triunfo de Martín Olivera en su debut.
Muy parejo y exigente.