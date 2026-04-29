29 de abril de 2026
{}
Sitio Andino
Enduro

Enduro FIM en Mendoza: terreno duro, dominio y grandes definiciones en la fecha 2

La segunda fecha del Campeonato Mendocino de Enduro dejó carreras técnicas y varios nombres que marcaron el ritmo. Mirá lo que pasó en la carrera.

El circuito mendocino de Enduro puso a prueba a los pilotos en una jornada de alta exigencia.

El circuito mendocino de Enduro puso a prueba a los pilotos en una jornada de alta exigencia.

 Por Sebastián Colucci

El Enduro FIM volvió a levantar polvo en Mendoza con una segunda fecha de carrera marcada por la exigencia del terreno en Dique Frías y Papagayos, donde los pilotos tuvieron que adaptarse a un circuito técnico, cambiante y sin margen de error.

Un circuito que hizo la diferencia

La clave del fin de semana estuvo en el trazado. Sectores trabados, zonas de piedra, desniveles y partes rápidas armaron un recorrido donde no alcanzaba con acelerar: había que pensar cada tramo.

Los que lograron marcar diferencias fueron los que administraron mejor el ritmo y evitaron errores, en carreras donde cada segundo se pagó caro.

También se destacaron Matías Pérez en Senior B, Ezequiel González en Junior A y Juan Martínez en Masters A, en divisionales donde hubo paridad y definiciones apretadas.

Podios de la fecha

Senior A

1 Tomás Tumbarello

2 Gino Cuoghi

3 Franco Tumbarello

Senior B

1 Matías Pérez

2 Martín Castillo

3 Marcos Polo

Junior A

1 Ezequiel González

2 Santino Sánchez

3 Manuel Roda

Junior B

1 Felipe Salim

2 Agustín Ortega

3 Álvaro Appiolaza

Masters A

1 Juan Martínez

2 Cristian Maldonado

3 Robertino Patti

Masters B

1 Pablo De Angeli

2 Pablo Juliani

3 Mauricio Digiambatista

Masters C

1 Liber Carrasco

2 Walter Borra

3 Pedro López

Masters D

1 Gustavo Godoy

2 Gabriel Calveloi

3 Marco Mariano

Masters E

1 Raúl Peña

2 Enrique Buchin

3 Carlos Sabatino

Principiantes

1 Martín Talabera

2 Emanuel Valdivia

3 Emanuel Lombino

Promocional

1 Pedro Roiz

2 Álvaro Sánchez

3 Juan Francisco Vélez

Enduro Sport

1 Matías Giorlando

2 Javier Villegas

3 Rodrigo Rodríguez

Damas Open

1 Agostina Forti

2 Carla Di Murro

3 Valeria Griffa

85cc

1 Benicio Fenias

2 Francisco Roiz

3 Francisco Lomoro

65cc

1 Valentino Orceto

2 Francis Pelegrina

3 Theo Arenas

50cc

1 Giovanni Forti

2 Emilia Ganem

3 Alfonso Inzirillo

La historia que dejó la fecha

Uno de los momentos más destacados se dio en Sport 4, donde Martín Olivera ganó en su debut y compartió podio con su tío, Miguel Olivera, en una postal que mezcló competencia y tradición familiar.

Más allá de los resultados, la jornada dejó una certeza: el campeonato empieza a tomar forma, con nombres que se perfilan como protagonistas y un nivel que obliga a no cometer errores.

Preguntas clave sobre el Enduro de Mendoza

¿Dónde se corrió la fecha?

En Dique Frías y Papagayos.

¿Qué marcó la diferencia?

El circuito técnico y la constancia.

¿Quién ganó la categoría principal?

Tomás Tumbarello.

¿Hubo alguna historia destacada?

Sí, el triunfo de Martín Olivera en su debut.

¿Cómo fue el nivel?

Muy parejo y exigente.

Temas
Seguí leyendo

Prepárate para el Mundial: ¿quiénes son los equipos favoritos?

Mendoza corre y se muestra al mundo con su Maratón Internacional

Tradicionales en San Rafael: más de 85 pilotos y grandes finales en Las Paredes

La Lepra espera rival en su mejor momento: estos son los candidatos

Sin argentinos en Madrid: duras derrotas de Etcheverry y Cerúndolo

Los videos de la piñadera: Boca perdió en Brasil ante el Cruzeiro y todo terminó en escándalo

¡Sueño cumplido! Franco Colapinto posó en una foto junto a Lionel Messi

Con un gran caudal de pilotos de primer nivel, el Motocross mendocino brilló en El Carrizal

LO QUE SE LEE AHORA
El Boca de Úbeda no logró la victoria.

Los videos de la piñadera: Boca perdió en Brasil ante el Cruzeiro y todo terminó en escándalo

Las Más Leídas

El oficialismo se presentaría en una lista de unidad y evita la fragmentación. video

Se baja una fórmula y el oficialismo en la UNCuyo se encamina a una lista de unidad

Megaestafa en San Rafael: 800 víctimas, USD 70.000 y dinero oculto en billeteras cripto video

Megaestafa en San Rafael: 800 víctimas, USD 70.000 y dinero oculto en billeteras cripto

A días de dejar su banca en la Legislatura de Mendoza, un exdiputado ya tiene nuevo cargo.

A días de dejar su banca en la Legislatura de Mendoza, un exdiputado ya tiene nuevo cargo

Violencia de género en Pilar: detuvieron a un empresario tras la viralización de videos donde golpeaba a su ex pareja video

Las cámaras de seguridad lo grabaron dándole una paliza a su ex y finalmente terminó tras las rejas

El objetivo principal del programa es garantizar el bienestar de los animales

Compromiso en plena montaña: así es el día a día del equipo veterinario del Aconcagua