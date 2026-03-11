Arrancó el Campeonato Provincial de Enduro FIM en Las Avispas: todos los ganadores de la primera fecha

Los pilotos protagonizaron una exigente jornada en Las Avispas, escenario del inicio del Campeonato Provincial de Enduro FIM.

El Campeonato Provincial de Enduro FIM puso primera con la disputa de la 1° fecha del calendario en el circuito de Las Avispas, en Luján de Cuyo , donde los pilotos protagonizaron una jornada intensa marcada por la exigencia del terreno y el alto nivel competitivo.

La competencia reunió a corredores de distintas categorías , desde Junior y Promocionales hasta las divisiones Senior y Masters , en una fecha que marcó el inicio oficial de la temporada del enduro mendocino .

Entre los principales ganadores de la jornada se destacaron Gino Cuoghi, Sebastián Pomenich, Valentín Seretti y Agostina Forti , quienes se quedaron con el primer puesto en sus respectivas categorías.

En Senior A , la victoria quedó en manos de Gino Cuoghi , seguido por Franco Tumbarello y Lucas Godoy .

En Senior B, el triunfo fue para Sebastián Pomenich, con Marcos Polo en el segundo lugar y Matías Rey completando el podio.

Por su parte, en Junior A, el ganador fue Valentín Seretti, escoltado por Santino Sánchez y Ezequiel González.

La categoría Junior B tuvo como vencedor a Felipe Salim, seguido por Mariano Martin y Agustín Ortega.

Resultados en las categorías Masters

Las divisiones Masters también tuvieron una gran participación en el inicio del campeonato.

Masters A

Leonardo Ponce

Juan Martínez

Cristian Maldonado

Masters B

Mauricio Di Giambatista

Pablo Giuliano

Ariel Navarro

Masters C

José Jofré

Pedro López

Claudio del Pozo

Masters D

Gustavo Godoy

Fernando Abraham

Carlos Montivero

Masters E

Raúl Peña

Enrique Buchin

Carlos Dimurro

Otros podios destacados de la primera fecha

En Masters Principiantes, el triunfo fue para Matías Talavera, seguido por Guillermo Sanguinetti y Diego Valderrama. La categoría Promocional tuvo como ganador a Franco Rubino, escoltado por Joaquín Carabajal y Tiago Zalazar.

En Enduro Sport, el primer puesto quedó para Javier Villegas, con Jonathan Jara y Federico Molina completando el podio. Por su parte, en Damas Open, la vencedora fue Agostina Forti, seguida por Valeria Griffa y Carla Dimurro.

Con esta competencia en Las Avispas, el Campeonato Provincial de Enduro FIM dio el puntapié inicial a una nueva temporada que promete grandes carreras y un alto nivel entre los pilotos de Mendoza y la región.

