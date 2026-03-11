Arrancó el Campeonato Provincial de Enduro FIM en Las Avispas: todos los ganadores de la primera fecha

El Campeonato Provincial de Enduro FIM puso primera con la disputa de la 1° fecha del calendario en el circuito de Las Avispas, en Luján de Cuyo, donde los pilotos protagonizaron una jornada intensa marcada por la exigencia del terreno y el alto nivel competitivo.
Entre los principales ganadores de la jornada se destacaron Gino Cuoghi, Sebastián Pomenich, Valentín Seretti y Agostina Forti, quienes se quedaron con el primer puesto en sus respectivas categorías.
Los ganadores de las categorías principales del Enduro
En Senior A, la victoria quedó en manos de Gino Cuoghi, seguido por Franco Tumbarello y Lucas Godoy.
En Senior B, el triunfo fue para Sebastián Pomenich, con Marcos Polo en el segundo lugar y Matías Rey completando el podio.
Por su parte, en Junior A, el ganador fue Valentín Seretti, escoltado por Santino Sánchez y Ezequiel González.
La categoría Junior B tuvo como vencedor a Felipe Salim, seguido por Mariano Martin y Agustín Ortega.
Resultados en las categorías Masters
Las divisiones Masters también tuvieron una gran participación en el inicio del campeonato.
Masters A
Leonardo Ponce
Juan Martínez
Cristian Maldonado
Masters B
Mauricio Di Giambatista
Pablo Giuliano
Ariel Navarro
Masters C
José Jofré
Pedro López
Claudio del Pozo
Masters D
Gustavo Godoy
Fernando Abraham
Carlos Montivero
Masters E
Raúl Peña
Enrique Buchin
Carlos Dimurro
Otros podios destacados de la primera fecha
En Masters Principiantes, el triunfo fue para Matías Talavera, seguido por Guillermo Sanguinetti y Diego Valderrama. La categoría Promocional tuvo como ganador a Franco Rubino, escoltado por Joaquín Carabajal y Tiago Zalazar.
En Enduro Sport, el primer puesto quedó para Javier Villegas, con Jonathan Jara y Federico Molina completando el podio. Por su parte, en Damas Open, la vencedora fue Agostina Forti, seguida por Valeria Griffa y Carla Dimurro.
Con esta competencia en Las Avispas, el Campeonato Provincial de Enduro FIM dio el puntapié inicial a una nueva temporada que promete grandes carreras y un alto nivel entre los pilotos de Mendoza y la región.
Preguntas y respuestas clave sobre el Enduro FIM en Mendoza
¿Dónde se disputó la primera fecha del Enduro FIM?
La 1° fecha del Campeonato Provincial de Enduro FIM se corrió en el circuito Las Avispas, en Luján de Cuyo.
¿Quién ganó la categoría Senior A?
El ganador de Senior A fue Gino Cuoghi, seguido por Franco Tumbarello y Lucas Godoy.
¿Quién ganó en Damas Open?
La vencedora fue Agostina Forti, acompañada en el podio por Valeria Griffa y Carla Dimurro.
¿Qué categorías participaron en la primera fecha?
La competencia contó con múltiples divisiones como Senior, Junior, Masters, Promocional, Enduro Sport y Damas Open.