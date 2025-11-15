15 de noviembre de 2025
Valentina Forti, la mendocina que con esfuerzo y pasión llegó a ser campeona argentina de enduro 2025

La mendocina Valentina Forti coronó una temporada inolvidable y se consagró campeona argentina 2025 de Enduro. Mirá su ejemplo de esfuerzo, constancia y pasión.

La mendocina Valentina Fortí logró el título argentino de Enduro 2025 y se transformó en un ejemplo de perseverancia y pasión.

 Por Martín Sebastián Colucci

La mendocina Valentina Forti cumplió uno de los sueños más grandes de su vida deportiva: coronarse campeona argentina de Enduro 2025 en la categoría Promocional. Leé la nota de Sitio Andino y conocé la historia de esta competidora de la provincia de Mendoza, que está para grandes cosas.

Lo hizo con humildad, disciplina y una pasión que lleva en la sangre: reflejo del amor por el deporte que le transmitieron sus padres. Su historia es una de esas que inspiran: un camino hecho de sacrificio, constancia y sueños cumplidos.

De los sueños en familia al campeonato argentino de Enduro

Los primeros pasos de Valentina en el enduro estuvieron marcados por la unión familiar: “Mis papás me guiaron desde el inicio y me transmitieron este hermoso deporte. Todo se hace con esfuerzo y sacrificio”, contó con emoción.

Desde entonces, la moto se convirtió en su compañera inseparable y el enduro, en una forma de vida. A diferencia de muchos jóvenes deportistas, nunca pensó en abandonar: “Nunca se me cruzó eso en la mente, siempre con disciplina. He disfrutado y disfruto todo el proceso, y eso es lo más importante”, aseguró. Esa mentalidad la llevó a disfrutar cada entrenamiento, cada competencia y cada desafío.

Enduro Valentina Forti

La constancia como motor de superación en el Enduro

En un deporte tan exigente como el enduro, Forti aprendió que no siempre alcanza con el talento:A veces no alcanza con disciplina ni esfuerzo. Competir en otro país con tu propia moto te deja en desventaja, pero todo eso también te enseña”, explicó.

Su carrera es una muestra de que el éxito se construye con sacrificio, pero también con aprendizaje y resiliencia. A lo largo del camino, el respaldo familiar fue fundamental: “Mi familia siempre apostó por mí. Y gracias al apoyo de muchas personas y sponsors he podido llegar a donde estoy hoy”, reconoció. Ese acompañamiento fue clave para convertir cada obstáculo en una oportunidad de crecimiento.

Rompiendo barreras: ser mujer en el enduro

Competir en un ambiente mayormente masculino nunca fue un impedimento para ella: al contrario, fue un desafío que asumió con carácter. “Competir con hombres siendo mujer es desafiante en cada competencia”, dijo con convicción.

Su constancia, su temple y sus resultados la posicionaron como una de las referentes femeninas del enduro nacional, inspirando a muchas jóvenes a subirse a una moto por primera vez.

Orgullo mendocino y bandera argentina

Representar a su provincia y a su país es una de las mayores satisfacciones de Valentina: “Me siento muy feliz y orgullosa de representar mi bandera y mi provincia. Siempre trato de dar lo mejor de mí para que Argentina tenga los mejores resultados”, afirmó.

Cada vez que se coloca el casco y acelera, lo hace sabiendo que lleva consigo el nombre de Mendoza y los colores celeste y blanco.

Un mensaje y un sueño que sigue

Cuando mira atrás, Valentina Forti siente orgullo: no solo por los resultados, sino por el camino recorrido. “Los resultados llegan solos si disfrutás el proceso y lo hacés de manera constante”, aconsejó a quienes recién comienzan.

Su mensaje resume una filosofía simple pero poderosa: disfrutar, perseverar y no rendirse. Y aunque ya es campeona argentina, sus sueños no se detienen: “Mi sueño es seguir disfrutando cada día de la moto y divertirme cada vez que me subo. Eso es lo más importante”, aseguró.

Su historia es la prueba de que con esfuerzo, pasión y compromiso, no hay meta imposible.

