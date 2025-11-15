Valentina Forti, la mendocina que con esfuerzo y pasión llegó a ser campeona argentina de enduro 2025

La mendocina Valentina Forti cumplió uno de los sueños más grandes de su vida deportiva: coronarse campeona argentina de Enduro 2025 en la categoría Promocional. Leé la nota de Sitio Andino y conocé la historia de esta competidora de la provincia de Mendoza, que está para grandes cosas.
Lo hizo con humildad, disciplina y una pasión que lleva en la sangre: reflejo del amor por el deporte que le transmitieron sus padres. Su historia es una de esas que inspiran: un camino hecho de sacrificio, constancia y sueños cumplidos.
De los sueños en familia al campeonato argentino de Enduro
Los primeros pasos de Valentina en el enduro estuvieron marcados por la unión familiar: “Mis papás me guiaron desde el inicio y me transmitieron este hermoso deporte. Todo se hace con esfuerzo y sacrificio”, contó con emoción.
Desde entonces, la moto se convirtió en su compañera inseparable y el enduro, en una forma de vida. A diferencia de muchos jóvenes deportistas, nunca pensó en abandonar: “Nunca se me cruzó eso en la mente, siempre con disciplina. He disfrutado y disfruto todo el proceso, y eso es lo más importante”, aseguró. Esa mentalidad la llevó a disfrutar cada entrenamiento, cada competencia y cada desafío.
La constancia como motor de superación en el Enduro
Su carrera es una muestra de que el éxito se construye con sacrificio, pero también con aprendizaje y resiliencia. A lo largo del camino, el respaldo familiar fue fundamental: “Mi familia siempre apostó por mí. Y gracias al apoyo de muchas personas y sponsors he podido llegar a donde estoy hoy”, reconoció. Ese acompañamiento fue clave para convertir cada obstáculo en una oportunidad de crecimiento.
Rompiendo barreras: ser mujer en el enduro
Competir en un ambiente mayormente masculino nunca fue un impedimento para ella: al contrario, fue un desafío que asumió con carácter. “Competir con hombres siendo mujer es desafiante en cada competencia”, dijo con convicción.
Su constancia, su temple y sus resultados la posicionaron como una de las referentes femeninas del enduro nacional, inspirando a muchas jóvenes a subirse a una moto por primera vez.
Representar a su provincia y a su país es una de las mayores satisfacciones de Valentina: “Me siento muy feliz y orgullosa de representar mi bandera y mi provincia. Siempre trato de dar lo mejor de mí para que Argentina tenga los mejores resultados”, afirmó.
Cada vez que se coloca el casco y acelera, lo hace sabiendo que lleva consigo el nombre de Mendoza y los colores celeste y blanco.
Un mensaje y un sueño que sigue
Cuando mira atrás, Valentina Forti siente orgullo: no solo por los resultados, sino por el camino recorrido. “Los resultados llegan solos si disfrutás el proceso y lo hacés de manera constante”, aconsejó a quienes recién comienzan.
Su mensaje resume una filosofía simple pero poderosa: disfrutar, perseverar y no rendirse. Y aunque ya es campeona argentina, sus sueños no se detienen: “Mi sueño es seguir disfrutando cada día de la moto y divertirme cada vez que me subo. Eso es lo más importante”, aseguró.
Su historia es la prueba de que con esfuerzo, pasión y compromiso, no hay meta imposible.