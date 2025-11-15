15 de noviembre de 2025
{}
Tenis: Argentina barrió a Eslovaquia y ahora se juega un pase histórico en la Billie Jean King Cup

La Selección argentina de Tenis femenino dio un paso clave en la dura Billie Jean King Cup: mirá qué podría pasar el domingo con el conjunto nacional.

Julia Riera impuso su Tenis con Argentina.

La Selección argentina de Tenis femenino obtuvo un contundente 3-0 frente a Eslovaquia y quedó muy cerca de los qualifiers 2026, luego de una actuación sólida que reflejó crecimiento y convicción. El próximo cruce ante Suiza, programado para este domingo, será determinante para definir el futuro del equipo en la Billie Jean King Cup.

El primer punto de la serie lo consiguió Julia Riera, quien mostró una notable consistencia desde el fondo de la cancha para superar a Viktoria Hruncakova por 6-2 y 6-1. Riera construyó el partido a partir de un juego ordenado, con buena profundidad y una alta efectividad al momento de atacar las devoluciones cortas. Su solidez en los puntos largos y su control en los turnos de saque marcaron el ritmo del encuentro.

Con la serie 2-0, la capitana Mercedes Paz decidió preservar a Lourdes Carlé y apostar por la dupla conformada por Riera y Jazmín Ortenzi. El dobles ante Kuzmova y Vargova presentó el desafío más complejo del día, con alternancia en el dominio y varios momentos de tensión. Sin embargo, la pareja argentina mantuvo un alto porcentaje de primeros saques y una excelente lectura táctica para imponerse 6-4, 3-6 y 6-4.

Por qué este 3-0 fortalece a la Selección argentina de Tenis femenino

La victoria no solo dejó al equipo cerca del objetivo, sino que confirmó una evolución marcada en su rendimiento. El crecimiento de Riera, la madurez competitiva de Sierra y la solidez del dobles argentino construyen un panorama alentador. Además, la presencia del público en el Córdoba Lawn Tennis Club funcionó como un impulso emocional, especialmente en los games de definición.

Otro aspecto importante fue la regularidad. En series anteriores, Argentina había mostrado altibajos en los tramos decisivos, pero en esta oportunidad el equipo mantuvo un nivel sostenido de agresividad, redujo errores no forzados y aprovechó cada oportunidad de ruptura. Estos factores serán determinantes pensando en lo que viene.

Qué debe lograr Argentina Tenis para acceder a los qualifiers 2026

El próximo rival, Suiza, representa un desafío mayor dentro de la estructura competitiva de la Billie Jean King Cup. Para asegurarse un lugar en los qualifiers, el equipo argentino deberá sostener el rendimiento mostrado ante Eslovaquia y profundizar en tres elementos claves:

  • Un primer servicio firme que evite quiebres tempranos.

  • Mayor porcentaje de puntos ganados en devoluciones profundas.

  • Un dobles eficaz que pueda resolver una serie pareja.

La Selección argentina de tenis femenino llega motivada, con la confianza elevada y con un funcionamiento táctico claro. La combinación entre experiencia, juventud y empuje emocional permite imaginar un duelo competitivo ante un rival más experimentado, pero no invencible.

