Selección: Fillol entró al Salón de la Fama, el homenaje mundial que reivindica al arquero campeón del 78

Ubaldo Fillol fue incorporado al Salón de la Fama del Fútbol en México y recibió un homenaje histórico. Leé qué significa este premio y quiénes lo acompañan.

Ubaldo Fillol recibió en México uno de los reconocimientos más importantes del fútbol internacional.

Ubaldo Fillol recibió en México uno de los reconocimientos más importantes del fútbol internacional.

La incorporación de Ubaldo Fillol al Salón de la Fama Internacional del Fútbol marcó un nuevo capítulo en la historia del arquero campeón del mundo en Argentina 1978 con la Selección de fútbol de Argentina. El ex guardameta recibió el prestigioso reconocimiento en Pachuca, México, junto a figuras emblemáticas del fútbol, lo que reafirma su lugar entre los mejores arqueros de la historia.

El evento contó con la presencia de leyendas como René Higuita, Dunga, Iker Casillas, Diego Forlán, Gary Lineker y Ronald Koeman, seleccionados por una entidad creada en 2011 con aval oficial de la FIFA. Para Fillol, el homenaje tuvo un fuerte componente emocional: señaló que este logro “era un sueño” y lo dedicó a sus compañeros y cuerpo técnico del equipo campeón de 1978.

Durante su etapa en la Selección, Fillol disputó 58 partidos oficiales y también formó parte del plantel en el Mundial de España 1982. Además, custodió el arco argentino en todo el recorrido hacia las Eliminatorias rumbo a México 1986, aunque no fue convocado para la cita mundialista.

A nivel clubes, su trayectoria incluye pasos determinantes por River, Racing, Vélez y el fútbol brasileño. Su estilo, basado en reflejos excepcionales, valentía en mano a mano y técnica depurada, influyó en generaciones posteriores de arqueros.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/maradonamenotti/status/1988433642281201949&partner=&hide_thread=false

Fillol, entre los mejores: cómo queda en la historia de los arqueros argentinos

El reconocimiento también reabre el debate sobre el lugar de Fillol en la historia del arco argentino. Pese a haber sido durante décadas el arquero con más presencias en la Selección, hoy aparece superado por dos figuras de la era moderna: Sergio Romero, líder con 96 partidos, y Emiliano Martínez, vigente campeón del mundo y protagonista central del título en Qatar 2022.

Aun así, el impacto del “Pato” sigue siendo trascendental. Su actuación en 1978, la primera estrella de la Argentina, lo sostiene como un símbolo eterno del puesto. Su ingreso al Salón de la Fama no solo reconoce su carrera, sino que lo reafirma entre los referentes globales que transformaron la función del arquero.

El fútbol argentino celebra a uno de sus pilares históricos. Fillol, a los 75 años, sumó un nuevo capítulo a su legado con una distinción que lo ubica, una vez más, entre los más grandes.

