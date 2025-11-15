15 de noviembre de 2025
Rugby Test Match: Los Pumas desafían a Escocia en Murrayfield para sellar un año histórico

El seleccionado argentino busca consolidar su lugar entre las potencias del rugby mundial y mantener el sexto puesto que persiguió toda la temporada.

Los Pumas buscarán una victoria ante Escocia.

El encuentro se disputará en el estadio Murrayfield, con el arbitraje del galo Andrew Brace.

El equipo dirigido por Felipe Contepomi viene de superar a Galés por 52-28, y para este encuentro decidió hacer cinco cambios.

Respecto al encuentro anterior, los jugadores que entrarán van a ser Pedro Rubiolopor Marcos Kremer, Santiago Grondona por Pablo Matera, Matías Moroni por Justo Piccardo, Rodrigo Isgró por Bautista Delguy y Juan Cruz Mallía por Santiago Carreras.

A su vez, Escocia que viene de perder de local ante Nueva Zelanda por 25-17 y quiere conseguir una victoria que la ayude a escalar en el ranking del World Rugby de cara al sorteo para el Mundial del 2027.

Argentina por el momento se encuentra en la sexta posición con 84,30 puntos, obteniendo el último cupo de cabeza de serie, mientras que Australia está séptima con 81,69 y Escocia octava con 81,21.

El triunfo en Edimburgo podría asegurarle a Los Pumas quedarse con el tan ansiado sexto puesto por el que peleó todo el año.

Detalles del encuentro de rugby de Los Pumas

  • Test Match
  • Escocia - Los Pumas
  • Estadio: Murrayfield
  • Árbitro: Andrew Brace (Galés)
  • Hora: 12:10 / TV: ESPN

Escociaur1CKg : Pierre Schoeman, Ewan Ashman, D’arcy Rae, Scott Cummings, Grant Gilchrist, Gregor Brown, Rory Darge, Jack Dempsey, Ben White, Finn Russell, Kyle Steyn, Sione Tuipulotu, Rory Hutchinson, Darcy Graham, Blair Kinghorn.

Los Pumas: Mayco Vivas, Julián Montoya (capitán), Pedro Delgado, Guido Petti, Pedro Rubiolo, Santiago Grondona, Juan Martín González, Joaquín Oviedo, Simón Benítez Cruz, Gerónimo Prisciantelli, Mateo Carreras, Santiago Chocobares, Matías Moroni, Rodrigo Isgró y Juan Cruz Mallía.

