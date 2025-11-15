Presupuesto 2026: en detalle, los cambios que aceptó el oficialismo a pedido de la oposición

El Gobierno de Mendoza logró la media sanción del proyecto de Presupuesto 2026 con amplio apoyo opositor en la Cámara de Diputados, tras varias horas de negociaciones con la oposición , que logró imponer algunos cambios a la iniciativa original. Qué cambios aceptó el oficialismo .

El radicalismo dialogó varias horas con el peronismo para acercar posiciones. Si bien contaba con los votos para sancionar la "ley de leyes", buscó que salga con el mayor consenso posible, lo que resultó en una votación de 45 a favor y uno en contra (Valentina Morán, del PJ). La norma fue aprobada incluyendo los pedidos del Ejecutivo de endeudamiento y roll over.

Al respecto, el gobernador Alfredo Cornejo declaró: "Que la oposición lo haya votado así habla mucho de una lectura responsable del resultado del 26 de octubre. Creo que eso dice más del resultado que cualquier declaración, y además muestra un gesto de grandeza de la oposición al acompañar".

La "ley de leyes" para el próximo ejercicio en la gestión de Alfredo Cornejo pasó al Senado para que se trata el martes, como pretende el radicalismo y se espera que avance sin inconvenientes, previo despacho de comisi

Qué cambios se hicieron al proyecto original de Presupuesto 2026

El Gobierno logró los dos tercios de los votos necesarios para refinanciar $350.000 millones de la deuda provincial, a través de un canje de pasivos para mejorar el perfil de vencimientos previstos para el próximo año. Además, obtuvo autorización para salir a buscar financiamiento externo para infraestructura vial.

Pero, las negociaciones derivaron en el agregado de un artículo para infraestructura educativa. A pedido de la oposición, se sumó una inversión de $73 mil millones para reparación de escuelas, ampliación y construcción de instituciones nuevas".

Diputados Mendoza, votación Avalúo e Impositiva 12-11-25 Cámara de Diputados. Foto: Prensa Legislatura de Mendoza

Otro punto en el que cedió el oficialismo fue el vinculado al Financiamiento Educativo, regulado por la Ley Nacional 26.075, la cual dispone del envío de fondos a las provincias. Mendoza había fijado que al menos un 40% de los que les llega a los municipios por coparticipación sea para infraestructura escolar, bajo autorización del Gobierno, pero el peronismo pidió eliminarlo. Los intendentes del PJ reclamaron tener más autonomía para decidir el destino de esos fondos.

A su vez, la oposición se quejó del texto referido al Fondo Provincial de Compensaciones Tarifarias, cuyo objetivo es igualar el costo del servicio eléctrico entre los diferentes departamentos, debido a que los costos operativos varían según las distancias y las infraestructuras.

Los intendentes opositores, a través de sus diputados, lograron que se eliminara el tope del 10% equivalente al valor de la factura, un adicional para mantener el alumbrado público, y será el Ente Provincial Regulador Eléctrico el que verificará los costos reales de cada comuna. Pese a esta modificación el peronismo y el Partido Verde no acompañaron este artículo en particular.

Leyes de Avalúo e Impositiva

Previo al tratamiento de Presupuesto, Diputados aprobó las leyes fiscales de Avalúo e Impositiva, que también pasaron al Senado. Pero en esos casos, fue sin el apoyo del peronismo, aunque sí con el respaldo de otros bloques opositores, como La unión Mendocina y otros monobloques afines.

La de Avalúo fue sancionada con 35 votos afirmativos y 10 negativos, estos últimos provenientes de José Luis Ramón (Consumidores y Ciudadanos) y Emanuel Fugazzotto (Partido Verde). En el caso de la norma impositiva, obtuvo 36 positivos y 8 rechazos, provenientes del PJ.