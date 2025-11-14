Sergio Rocamora en Aconcagua Radio: "La gente está dejando de consumir servicios públicos"

El abogado especializado en defensa del consumidor, Sergio Rocamora, dialogó con Aconcagua Radio y describió el impacto que la suba de tarifas está teniendo en los hogares de Mendoza. Aseguró que los aumentos “ van mucho más rápido que los ingresos ” y que los servicios públicos se han incrementado “ arriba del 400 o 500% ” en los últimos dos años.

Rocamora explicó que este desfasaje golpea especialmente a quienes tienen empleos precarizados. “ La mayor parte de la masa económicamente activa está en negro ”. En este contexto, señaló que hay “ un impacto muy poderoso ” sobre las familias que ya venían ajustadas.

También remarcó la situación del mercado laboral provincial: "Tenemos un 20% de nuestra masa económica laboral activa en Mendoza desocupada o subocupada".

El abogado hizo hincapié en cómo están reorganizando su vida cotidiana los hogares mendocinos. “ La gente está dejando de consumir servicios públicos ”, afirmó, y citó datos oficiales que muestran una caída del 11% en el uso de electricidad y del 9% en gas. Para Rocamora, esto refleja que “ por algún lado se tiene que ajustar ”.

A su vez, advirtió que las familias recurren cada vez más al financiamiento para sostener gastos básicos. “Hay un aumento del autoendeudamiento con préstamos y tarjetas de crédito”.

“Estamos en modalidad supervivencia”

Rocamora describió con claridad cómo cambian los hábitos de consumo. “La gente corta el esparcimiento, la indumentaria y hasta los alimentos”, afirmó, principalmente sectores con menor poder adquisitivo.

También habló de la caída del poder adquisitivo que afecta la capacidad de consumo de alimentos como la carne y los fiambre. Según afirmó, estos ajustes muestran que “estamos en modalidad supervivencia”, una situación que, según él, los hogares arrastran “desde hace varios años”.

