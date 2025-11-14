14 de noviembre de 2025
Sitio Andino
ENTREVISTA

Sergio Rocamora en Aconcagua Radio: "La gente está dejando de consumir servicios públicos"

El abogado dialogó con Aconcagua Radio sobre los nuevos aumentos en los servicios básicos de Mendoza. Escuchá la nota completa.

Sergio Rocamora en Aconcagua Radio: "La gente está dejando de consumir servicios públicos"

 Por Aconcagua Radio

El abogado especializado en defensa del consumidor, Sergio Rocamora, dialogó con Aconcagua Radio y describió el impacto que la suba de tarifas está teniendo en los hogares de Mendoza. Aseguró que los aumentos “van mucho más rápido que los ingresos” y que los servicios públicos se han incrementado “arriba del 400 o 500%” en los últimos dos años.

Rocamora explicó que este desfasaje golpea especialmente a quienes tienen empleos precarizados. “La mayor parte de la masa económicamente activa está en negro”. En este contexto, señaló que hay “un impacto muy poderoso” sobre las familias que ya venían ajustadas.

También remarcó la situación del mercado laboral provincial: "Tenemos un 20% de nuestra masa económica laboral activa en Mendoza desocupada o subocupada".

Recortes y endeudamiento

El abogado hizo hincapié en cómo están reorganizando su vida cotidiana los hogares mendocinos. “La gente está dejando de consumir servicios públicos”, afirmó, y citó datos oficiales que muestran una caída del 11% en el uso de electricidad y del 9% en gas. Para Rocamora, esto refleja que “por algún lado se tiene que ajustar”.

A su vez, advirtió que las familias recurren cada vez más al financiamiento para sostener gastos básicos. “Hay un aumento del autoendeudamiento con préstamos y tarjetas de crédito”.

“Estamos en modalidad supervivencia”

Rocamora describió con claridad cómo cambian los hábitos de consumo. “La gente corta el esparcimiento, la indumentaria y hasta los alimentos”, afirmó, principalmente sectores con menor poder adquisitivo.

También habló de la caída del poder adquisitivo que afecta la capacidad de consumo de alimentos como la carne y los fiambre. Según afirmó, estos ajustes muestran que “estamos en modalidad supervivencia”, una situación que, según él, los hogares arrastran “desde hace varios años”.

