El plan contra el abigeato revela cómo se comercializa y cuál es el precio de la carne ilegal

El Jefe de la Policía Rural, dependiente de la Policía de Mendoza, habló de los recientes procedimientos contra el abigeato y posterior comercialización de carne en mal estado, admitiendo que es un “problema muy grande”, del cual “cuesta romper con estructuras”.

Adrián Ríos, en diálogo con el programa Hermoso Caos de Aconcagua Radio, reiteró que “de ninguna forma un vehículo puede bajar carne embolsada a ningún negocio”.

Grave hallazgo en Malargüe: carne en mal estado y helados fuera de frío en comercios

“La carne se mueve en piezas únicamente, ya sea en media res o en cuarto”, agregó el funcionario policial, quien aseguró que algunos comercios pagan un valor tres veces menor al que se está vendiendo en el mercado.

En base a esto, las autoridades destacaron la cantidad de denuncias que se radican a diario y aseguraron que “la participación ciudadana ha sido clave” para realizaron los últimos procedimientos, entre ellos, el de Guaymallén donde se incautaron casi 4 toneladas de carne en mal estado.

Plan contra el abigeato: cómo se comercializa y cuál es el precio de la carne ilegal

Ríos aseguró que, en este último procedimiento, se hallaron bolsas de carne con un troquel que se le adhería a los bolsones de carne. “Quizás para la gente que lo ignoraba le parecía que era legítimo recibir un bolsón de carne con un troquel adherido”, explicó.

También, resumió: “Hay comercios que reciben el bolsón y después lo transforman directo al cliente, y hay otros que participan de otra parte del circuito comercial, que es la parte donde acumulan y distribuyen. El precio es muy subjetivo, sí tenemos que decir que es probablemente tres veces menor al que se está vendiendo en el mercado”.

Escuchá la entrevista completa con Adrián Ríos, Jefe de Policía Rural: