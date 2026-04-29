Pensiones directas y derivadas: qué son, quiénes pueden acceder y cómo se calculan

Cuando un trabajador o jubilado fallece, las pensiones previsionales se convierten en un sostén fundamental para sus familias. Este beneficio permite que el hogar mantenga parte del ingreso que recibía, ayudando a afrontar gastos esenciales y garantizando continuidad económica en momentos de gran vulnerabilidad.

En esta nota de Aconcagua Radio , el especialista en Seguridad Social , Carlos Gallo , informa todo lo que hay que saber sobre las pensiones directas y derivadas.

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Es un derecho que tienen las personas que pierden a un familiar directo a seguir percibiendo, no la jubilación entera, sino una parte, un proporcional. El objetivo de una pensión es sostener el hogar cuando fallece una persona que aportaba ingresos.

En un hogar donde viven dos jubilados, por ejemplo, pueden pagar alquiler y servicios a duras penas, pero si fallece uno, el alquiler sigue siendo el mismo y los servicios prácticamente también. Por eso, esta prestación prevé la sustentabilidad de ese hogar. Las pensiones existen en Argentina y también a nivel global justamente por esa razón.

Carlos Gallo.jpg Carlos Gallo, especialista en Seguridad Social. Foto: Yemel Fil

¿Cuáles son los tipos de pensiones que existen?

Existen dos pensiones contributivas: la pensión directa y la pensión derivada. La pensión directa es cuando fallece un trabajador en actividad y se paga una prestación a sus familiares. La pensión derivada, en cambio, es cuando fallece un jubilado. En ambos casos, la finalidad es la misma: sostener económicamente al grupo familiar que queda.

¿Quiénes pueden acceder a la pensión directa?

La pensión directa es para trabajadores registrados, pero se tiene que analizar la condición de aportante. Se requiere una regularidad de aportes. Existen tres tipos de regularidad:

La primera es el aportante regular , que puede ser quien haya aportado 30 años al sistema o 30 meses dentro de los últimos 36 meses anteriores al fallecimiento.

, que puede ser quien haya aportado 30 años al sistema o 30 meses dentro de los últimos 36 meses anteriores al fallecimiento. La segunda opción es el aportante irregular con derecho , que es haber aportado 18 meses de los últimos 36.

, que es haber aportado 18 meses de los últimos 36. Y la tercera es el aportante irregular con derecho proporcional, que implica cumplir con el 50% de los años exigidos por la ley —es decir, 15 años— y haber aportado 12 meses dentro de los últimos 60 anteriores al fallecimiento.

Además, no hay un requisito de edad. El requisito es la regularidad de aportes de la persona que fallece. Puede ser un chico de 22 años si cumple con los meses de aportes exigidos. Lo importante es que se trate de un trabajador registrado.

¿A quiénes les corresponde la pensión?

La prestación corresponde al cónyuge o conviviente, a los hijos menores de 18 años y a los hijos con discapacidad sin importar la edad. En el caso de convivientes, se deben acreditar 5 años de unión convivencial o 2 años si tienen hijos en común. No hace falta estar casado formalmente, aunque si hay matrimonio el trámite es mucho más simple porque el vínculo ya está acreditado.

¿Qué documentación se necesita para tramitarla?

Se pide el acta de defunción y la documentación que demuestre el vínculo. En el caso de matrimonio, se solicita el acta actualizada, porque en el margen puede figurar un divorcio. En el caso de convivientes, se deben presentar pruebas que acrediten la convivencia, como un alquiler en común, una obra social compartida o cualquier documentación que demuestre el vínculo.

¿La pensión es permanente o tiene un plazo?

Son prestaciones permanentes, al igual que la jubilación. Es como si la persona fallecida siguiera en actividad, pero no se cobra lo mismo.

¿Cómo se calcula el monto de la pensión directa?

El cálculo se hace con el promedio de las remuneraciones de los últimos 60 meses con aporte, es decir, los últimos 5 años. Luego, según la condición del aportante, se paga el 70% si era aportante regular y el 50% si era aportante irregular. Por ejemplo, si una persona ganaba un millón de pesos, en el caso de aportante irregular serían 500.000 pesos para la familia.

¿El monto de la pensión se actualiza con el tiempo?

Sí, se actualiza como todas las prestaciones previsionales. Hoy en día la movilidad es por IPC con dos meses de retraso, por lo que el monto no queda fijo para siempre.

Escuchá la columna de Carlos Gallo en Aconcagua Radio:

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