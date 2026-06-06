Viajar seguro al Mundial 2026: qué cubre la asistencia al viajero y qué no

Con la expectativa puesta en el Mundial 2026 , miles de argentinos ya comienzan a planificar su viaje a Estados Unidos . En ese contexto, contar con una asistencia al viajero adecuada puede marcar la diferencia ante una emergencia médica, un seguro para la pérdida de equipaje o cualquier imprevisto lejos de casa.

El productor asesor de seguros Edgardo Juchniuk explicó en Aconcagua Radio cuáles son los aspectos más importantes a tener en cuenta antes de contratar una cobertura y advirtió sobre los elevados costos de la atención sanitaria en el exterior.

Edgardo Juchniuk (EJ): Hay que ir con cobertura a Estados Unidos porque —en lo relativo a la atención sanitaria— no estamos hablando de poco dinero. Es mucha plata. Un día de internación en EE. UU. cuesta 10.000 dólares mínimo . Si te viene a buscar una ambulancia, más vale que tengas 15.000 o 20.000 dólares en el bolsillo , porque si no, no te lleva.

EJ: Se recomienda ir por las empresas de cobertura más conocidas , porque no son aseguradoras en la mayoría de los casos. Tienen muy buena expertise, pero no están reguladas. No sabemos qué capitales tienen. Y vos no podés arriesgarte cuando ya te fuiste a otro lado , a otro país.

¿Qué aspectos de la cobertura hay que revisar antes de contratar?

EJ: Hay que ver las sumas y los límites. Te pueden decir que tenés 150 mil, 200 mil o 500 mil dólares de cobertura. Esa es la suma a la que podés acceder para una atención médica u otros beneficios, como gastos de equipaje o una repatriación sanitaria.

¿Hay que desconfiar de los planes más económicos?

EJ: No. De lo que hay que desconfiar es si las empresas no son conocidas. Ya no podés hacer el reclamo cuando estás en el exterior. Si te pasa algo, ¿qué vas a hacer? Eso lo tenés que llevar resuelto antes de salir.

¿Se puede contratar una nueva cobertura si surge un problema de salud durante el viaje?

EJ: Lo peor que te pueden decir es: 'Usted ya consumió la suma que tenía contratada', porque no te la van a renovar. No es que va a haber un arreglo.

Supongamos que contrataste por 30 días y te quedaste más porque Argentina llegó a la final del Mundial. Si ya tenías un siniestro en curso o una enfermedad, no podés contratar nuevamente. Tampoco vas a poder contratar una suma mayor teniendo una enfermedad en curso que te estén atendiendo. Se acaba eso y te van a decir en el hospital: paga o se va.

¿Qué deben tener en cuenta las embarazadas y los adultos mayores?

EJ: Hay planes específicos para ellos. En mujeres embarazadas se cubren las consecuencias del embarazo hasta la semana 26. También se puede contratar un adicional que extiende la cobertura hasta la semana 32, siempre que la mujer tenga menos de 40 años y no tenga antecedentes de problemas en el embarazo.

¿Qué ocurre con las enfermedades preexistentes?

EJ: No es obligación declararlas, pero si te atienden en el exterior y los médicos auditores detectan que se trata de una enfermedad preexistente, baja el límite de la suma contratada. Supongamos que contrataste 250.000 dólares; capaz que te baja a 30.000. Por eso, en varias compañías se pueden contratar adicionales que aumentan ese límite y es muy conveniente hacerlo.

¿La asistencia cubre la pérdida de equipaje?

EJ: Sí, pero solamente mientras el equipaje esté en poder de la aerolínea. Si vos estás en la sala de embarque, lo tenías al lado y cuando te diste vuelta no estaba más, no te lo cubre.

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