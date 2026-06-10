Desde Nueva York, Campanella habló de Mafalda, su enojo con el doblaje y su regreso a Mendoza

Desde Nueva York , donde se encuentra trabajando en una nueva temporada de la serie televisiva Ley y Orden , el director y guionista argentino Juan José Campanella dialogó con Aconcagua Radio 90.1 sobre sus proyectos actuales, su regreso a Mendoza con una nueva obra de teatro , el esperado estreno de Mafalda y su preocupación por el avance del doblaje en los cine s.

En una entrevista distendida, el cineasta repasó su presente profesional y dejó definiciones que no pasaron desapercibidas.

El director llegará a Mendoza para presentar la comedia romántica " Empieza con D, siete letras ", protagonizada por Eduardo Blanco , Victoria Almeida y Gastón Cocchiarale . La obra se presentará en el Teatro Plaza durante tres jornadas y marca el regreso de Campanella a una provincia con la que mantiene un vínculo especial.

Mendoza es la ciudad donde más tiempo me gusta estar. Es un lugar que amo. Mendoza es la ciudad donde más tiempo me gusta estar. Es un lugar que amo.

Sobre la propuesta teatral, explicó que la historia sigue a un hombre de 67 años, viudo tras cuatro décadas de matrimonio, que cree haber cerrado definitivamente la puerta al amor. Sin embargo, un encuentro inesperado en la sala de espera de un dentista cambiará el rumbo de su vida.

Juan José Campanella presentando Empieza con D siete letras La obra de Campanella tendrá funciones este 12, 13 y 14 de junio. Foto: Archivo

Campanella destacó que, aunque la obra puede definirse como una comedia romántica, también aborda temas más profundos relacionados con las segundas oportunidades, los cambios personales y la posibilidad de volver a empezar cuando parecía que todo estaba escrito.

Su presente en La Ley y Orden, el éxito de Peacock

Consultado sobre la evolución de las series de televisión, Campanella remarcó los enormes cambios que atravesó la industria desde que comenzó a dirigir para Ley y Orden a principios de los años 2000.

Según explicó, la ficción televisiva tradicional fue transformándose a partir del crecimiento de las plataformas de streaming y los nuevos hábitos de consumo audiovisual. Mientras antes las temporadas podían tener entre 20 y 24 episodios anuales, hoy predominan producciones más breves, de entre ocho y diez capítulos, con períodos de estreno mucho más extensos.

Sin embargo, destacó que Ley y Orden continúa siendo una excepción dentro de la industria, ya que conserva gran parte de su estructura original y sigue produciendo temporadas extensas, algo cada vez menos frecuente en la televisión actual.

Mafalda en Netflix: los importantes adelantos de Campanella

Otro de los temas más esperados de la entrevista fue la adaptación animada de Mafalda en Netflix, proyecto que Campanella desarrolla junto a un amplio equipo de artistas y animadores.

Aunque evitó revelar demasiados detalles, confirmó que la serie se estrenará durante 2027 y aseguró que actualmente se encuentra completamente dedicado a su producción. "Estamos trabajando a full. Hoy mismo dediqué varias horas a Mafalda y después de esta entrevista sigo con reuniones junto a los animadores", comentó.

El director también habló de su vínculo personal con el personaje creado por Quino y recordó que es lector de Mafalda desde la infancia. Incluso señaló que gran parte de su sentido del humor fue moldeado por la influencia del humorista Marcos Mundstock.

Netflix - Mafalda Campanella confirmó que ya se grabaron las voces, pero hay secretismo en el reparto de Mafalda. Foto: Archivo

Además, reveló que varios episodios ya fueron producidos y que el proyecto avanza con muy buenas perspectivas de cara a su lanzamiento.

Su enojo con el doblaje en el cine: la necesidad de más funciones subtituladas

Hacia el final de la entrevista, Campanella expresó su preocupación por la creciente reducción de funciones subtituladas en los cines y el avance de las versiones dobladas como única alternativa para muchos espectadores.

El director reconoció que la situación le genera enojo y cuestionó que cada vez existan menos opciones para disfrutar las películas en su idioma original.

Según explicó, escuchar la voz real de los actores constituye una parte esencial de la experiencia cinematográfica, ya que permite captar matices, emociones y recursos interpretativos que suelen perderse durante el doblaje: "Cuando escuchás la voz original, incluso aunque no entiendas el idioma, el cerebro une automáticamente la actuación con los subtítulos. Ahí está gran parte de la riqueza interpretativa", sostuvo.

Escuchá la entrevista completa en Aconcagua Radio