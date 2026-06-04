4 de junio de 2026
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La nueva comedia romántica de Juan José Campanella que llega al Cine Teatro Plaza

El director cinematográfico Juan José Campanella estrena su nueva comedia en el Cine Teatro Plaza. Las entradas ya están a la venta.

La nueva comedia romántica de Juan José Campanella que llega al Cine Teatro Plaza

La nueva comedia romántica de Juan José Campanella que llega al Cine Teatro Plaza

Por Sitio Andino MuchoShow

El director cinematográfico Juan José Campanella regresa a las tablas mendocinas con una propuesta artística imperdible para los amantes de la comedia. Las funciones de Empieza con D siete letras se llevarán a cabo en las instalaciones del Cine Teatro Plaza, ubicado en el departamento de Godoy Cruz.

¿De qué trata esta atrapante historia sobre segundas vueltas?

La trama de esta comedia romántica con marcado sabor argentino se desenvuelve de manera inesperada en el escenario menos pensado: la sala de espera de un consultorio dental. Allí chocan las realidades de Miranda Delgado, una carismática profesora de yoga de treinta años con un humor sumamente afilado, y Luis Cavalli, un médico viudo y jubilado de sesenta años que intenta adaptarse a los tiempos modernos.

A través de un guión ágil que entrelaza la ironía con momentos de profunda ternura, la relación de los protagonistas se transforma en una verdadera montaña rusa emocional. La pieza teatral, escrita en colaboración con Cecilia Monti, invita a los espectadores a reflexionar entre risas sobre la vulnerabilidad humana y la posibilidad de volver a empezar en la vida a pesar de los golpes.

Juan José Campanella y el actor y actriz de su comedia
Los protagonistas de la comedia

Los protagonistas de la comedia "Empieza con D siete letras"

¿Cuáles son las fechas de las funciones y los precios de las entradas?

La obra cuenta con un elenco estelar encabezado por las destacadas actuaciones de Eduardo Blanco y Victoria Almeida, acompañados por la participación de Gastón Cocchiarale y Maru Zapata. Las presentaciones confirmadas en la provincia se desarrollarán de manera escalonada durante el próximo fin de semana de junio bajo el siguiente cronograma oficial:

  • Viernes 12 de junio: 21:30 horas
  • Sábado 13 de junio: 19:00 horas y 21:45 horas
  • Domingo 14 de junio: 19:30 horas

Las localidades para disfrutar de este espectáculo de nivel nacional ya se pueden adquirir de forma anticipada a través de la plataforma digital Entradaweb. Los valores de los tickets son los siguientes:

  • Platea Baja (Filas 01 a 18): $50.000
  • Platea Baja (Filas 19 a 25): $48.000
  • Platea Alta: $45.000

La llegada de esta gran producción a Mendoza representa una oportunidad excelente para disfrutar de un plan cultural diferente durante el fin de semana. Vení a disfrutar de una salida ideal para quienes aprecian las historias humanas, el humor inteligente y las creaciones de primer nivel.

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