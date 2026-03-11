11 de marzo de 2026
Histórico secuestro de carne en mal estado en Guaymallén

La Policía de Mendoza logró un importante secuestro de carne en mal estado en un domicilio de Rodeo de la Cruz, en Guaymallén.

Efectivos de la Policía de Mendoza, con el apoyo del personal de distintos organismos del Estado, realizaron un procedimiento en Guaymallén contra el comercio de carne en mal estado que, por su magnitud, no tiene precedentes en la Provincia de Mendoza.

Es que los uniformados allanaron un predio en Rodeo de la Cruz, Guaymallén, donde hallaron casi 4 toneladas de productos cárnicos que no cumplían con los requisitos necesarios para el almacenamiento y comercialización.

La medida se realizó tras una denuncia anónima, que indicó el lugar donde se acopiaba una importante cantidad de carne -gran parte sin la cadena de frío necesaria- e incluso algunos animales preparados para el faenamiento.

Según fuentes policiales, el procedimiento fue en el marco de una investigación contra el abigeato y posterior comercialización de estos productos cárnicos.

Fue así que personal de la Delegación Centro de Policía Rural, en coordinación con la Dirección Provincial de Ganadería y la Municipalidad de Guaymallén, iniciaron una investigación por presuntas irregularidades sanitarias en un domicilio ubicado en calle Famatina al 1600, en Rodeo de la Cruz.

Fue así que en las últimas horas se concretó el allanamiento, donde los efectivos constataron en el interior del lugar había una cámara frigorífica con gran cantidad de carne en condiciones irregulares, con signos de pérdida de cadena de frío, falta de rotulación y deficiencias en las condiciones de higiene.

Ante esta situación, se dio intervención a la Oficina Fiscal de Guaymallén y al Primer Juzgado Penal Colegiado, que autorizó el decomiso de los productos.

De esta forma se procedió al secuestro y desnaturalización de cerca de 3.900 kilos de productos cárnicos, mientras que personal de la Comisión de Sanidad Animal de Mendoza tomó muestras para su análisis.

Además, el municipio dispuso la clausura del establecimiento, mientras la causa quedó encuadrada en una infracción al artículo 201 del Código Penal, que sanciona la comercialización de alimentos peligrosos para la salud.

