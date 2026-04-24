Educación emocional: el eje de un encuentro en Guaymallén

El Municipio de Guaymallén realizó el conversatorio “Las emociones como eje de la formación escolar” , una iniciativa destinada a promover el desarrollo socioemocional dentro del ámbito de la educación .

La actividad tuvo lugar en la Sala Tito Francia del Espacio Cultural Julio Le Parc y contó con la participación de más de 200 docentes de toda la provincia , quienes se sumaron a este espacio de reflexión sobre el rol de las emociones en la formación escolar y el bienestar integral de niñas, niños y adolescentes.

La apertura institucional estuvo a cargo de Mónica Coronado , magíster en Educación Emocional y directora de la Diplomatura “Educación Emocional para Educadores” de la Universidad Nacional de Cuyo, quien brindó el marco conceptual de la jornada.

La propuesta se enmarca dentro de una política pública que el municipio viene desarrollando en las escuelas del departamento, con el objetivo de promover el bienestar integral de niñas, niños y adolescentes.

Desde la comuna sostienen que el desarrollo emocional resulta tan relevante como la formación académica dentro del proceso educativo, ya que favorece la adquisición de habilidades para la vida, fortalece la convivencia escolar y contribuye al desarrollo integral de los estudiantes.

Como antecedente, el municipio implementó cuatro proyectos piloto en diferentes comunidades educativas, tanto de gestión pública como privada, donde se registraron mejoras significativas en el clima institucional, el rendimiento académico y la calidad de los vínculos dentro de las escuelas.

A partir de estos resultados, el conversatorio buscó ampliar el alcance de estas prácticas, generar instancias de intercambio entre docentes y actores sociales, y avanzar hacia la consolidación de la educación emocional como una política educativa sostenida en todo el departamento.

image

“El futuro de la educación es educar la emoción”

Durante la apertura, el secretario de Gobierno de Guaymallén, Ignacio Conte, destacó la importancia de que el Estado tome un rol activo en esta problemática y brinde herramientas concretas para acompañar a niños, adolescentes y jóvenes.

“Hace unos meses nos propusieron trabajar en un libro sobre emociones y nos pareció un momento clave para empezar a hablar de este tema y, desde el Estado, dar las herramientas necesarias para empezar a educar en emociones”, expresó. Conte remarcó además el impacto que generan las redes sociales y la sobreexposición digital en los jóvenes.

“Vivimos en un mundo hiperconectado, sobrecargado de información. Muchas veces los chicos están expuestos sin querer, simplemente porque tienen Instagram, TikTok o Twitter, y no saben cómo tratar lo que reciben de vuelta”, señaló. En ese sentido, advirtió sobre el riesgo de reemplazar los espacios de contención humana por respuestas automatizadas.

“Hoy muchos recurren a la inteligencia artificial en vez de recurrir a un psicólogo, a un padre, a un familiar. Y la inteligencia artificial no siempre da respuestas adecuadas; muchas veces es información falsa o descontextualizada”, sostuvo.

Finalmente, concluyó: “El futuro de la educación tiene que ver con acompañar la parte humana, acompañar las emociones y poder guiar a los jóvenes en ese tránsito”.

image

Mónica Coronado: “Hoy la escuela debe volver a ser un refugio”

Luego fue el turno de Mónica Coronado, quien profundizó sobre la necesidad urgente de reconstruir la escuela como un espacio seguro de escucha y contención.

“Hoy gran parte de la tarea educativa tiene que ver con escuchar. Aprender a escuchar”, afirmó.

Como ejemplo, relató la experiencia de una docente que preguntó a sus alumnos qué querían aprender durante el año y uno de ellos respondió: “Yo quiero saber por qué mi mamá está tan triste y no se puede levantar de la cama”. “Ese chico no estaba pensando en fracciones ni en matemática. Lo que le da pasión a un chico para ir a la escuela es encontrarse con el otro, tener amigos y sentir que no lo van a lastimar”, explicó.

Para Coronado, frente al aumento de situaciones de violencia, amenazas y sufrimiento emocional en niños y adolescentes, la escuela debe recuperar su función protectora. “Construir la escuela como refugio hoy es imperativo”, afirmó.

image

También hizo foco en el acompañamiento a los docentes, señalando que la docencia es una tarea profundamente demandante desde lo emocional. “Muchas veces los docentes dicen: no estamos preparados. Y es verdad. Hay una parte de verdad en eso. Por eso hay que fortalecer emocionalmente al docente y acompañarlo en esas preguntas y dolores que traen los chicos”, sostuvo.

Además, destacó que la gran convocatoria refleja una necesidad concreta del sistema educativo. “Más de 220 personas inscriptas hoy son una demanda. Poder haber leído esa demanda y que el municipio tome la posta es muy importante”, expresó.

Finalmente, valoró especialmente que esta iniciativa surja desde el ámbito municipal. “Un municipio no solo trabaja con obras o con logros políticos; también trabaja con comunidad. Y construir comunidad es el camino”, concluyó.