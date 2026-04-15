Grooming y ciberbullying: capacitan a la comunidad educativa en General Alvear

El Municipiode General Alvear , a través de la Dirección de Educación , llevó adelante una jornada de capacitación sobre grooming y ciberbullying en la Escuela Carlos María, con la participación de docentes, familias, fuerzas de seguridad, profesionales de la salud y jóvenes.

La propuesta tuvo como objetivo brindar herramientas para prevenir y abordar problemáticas vinculadas al uso de entornos digitales y su impacto en la vida cotidiana.

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El director de Educación, José Morán , destacó la importancia de la iniciativa y señaló que se trata de una problemática actual que requiere abordajes específicos. “Queremos brindar herramientas y conocimientos para poder detectar casos a tiempo y evitar situaciones más graves”, expresó, al tiempo que valoró la participación de distintos sectores de la comunidad.

Por su parte, el disertante Juan Esteban Bevacqua explicó que el mundo digital exige nuevas formas de aprendizaje y cuidado, con hábitos y conductas que deben incorporarse para un uso seguro.

Además, advirtió sobre los riesgos del grooming, señalando que quienes cometen este tipo de delitos suelen buscar víctimas con alguna vulnerabilidad, generando vínculos que pueden derivar en situaciones de acoso o extorsión. En ese sentido, remarcó la importancia de la prevención y del conocimiento de los canales de denuncia disponibles.

El rol de la escuela y la familia

Desde el ámbito educativo, la docente Antú Gallardo valoró la instancia formativa y destacó la necesidad de estar preparados para afrontar estas situaciones en el aula.

También subrayó que estas problemáticas atraviesan a edades cada vez más tempranas, ya que el acceso a internet comienza desde la infancia, lo que obliga a reforzar el acompañamiento y la atención.

Concientización comunitaria

La actividad se enmarca en una línea de trabajo impulsada por el municipio para dar respuesta a temáticas actuales, promoviendo espacios de formación y concientización destinados a toda la comunidad.