30 de mayo de 2026
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General Alvear

El Bar Bassino en General Alvear busca nuevo dueño y revive la memoria de un pueblo

Ubicado en una esquina histórica de Alvear Oeste, el Bar Bassino fue escenario de gran parte de la vida social del distrito. Ahora, su venta despierta nostalgia entre los vecinos.

Bar Bassino en General Alvear (foto gentileza Diario Los Andes).

Bar Bassino en General Alvear (foto gentileza Diario Los Andes).

Por Sitio Andino Departamentales

La noticia generó sorpresa en General Alvear, nostalgia y una profunda emoción entre los habitantes de Alvear Oeste. El histórico Bar Bassino, considerado por muchos como uno de los bares más antiguos de Mendoza, fue puesto a la venta y podría iniciar una nueva etapa en su extensa historia.

Ubicado estratégicamente en la esquina de Santa Fe y Laprida, a mitad de camino entre la plaza del pueblo y la antigua estación del Ferrocarril del Oeste, el edificio ocupa un lugar privilegiado en la memoria colectiva de varias generaciones de alvearenses.

Un edificio que no necesitaba presentación en General Alvear

“Ubicado estratégicamente a mitad de camino entre la plaza del pueblo y la estación del Ferrocarril del Oeste, en la esquina de Santa Fe y Laprida, el majestuoso edificio nunca ostentó un letrero que lo identificara, pero tampoco hizo falta. Basta abrir la puerta del Bar Bassino para comenzar a entender los tiempos y el funcionamiento de la sociedad del Pueblo Luna. Este bar fue fiel testigo de todo el proceso histórico del distrito”, describen las crónicas de la época.

Más que un simple comercio, una historia de vida, el Bar Bassino fue durante décadas un punto de encuentro para vecinos, productores, trabajadores ferroviarios y familias enteras que encontraron allí un espacio para compartir historias, noticias y momentos cotidianos.

La noticia que conmueve a Alvear Oeste

La novedad fue confirmada por Horacio Stella, comunicador y vecino del distrito, quien además recordó la importancia que tuvo el establecimiento en el desarrollo social y cultural de la comunidad.

La posibilidad de que el histórico inmueble cambie de manos despertó sentimientos encontrados entre quienes crecieron viendo sus puertas abiertas y lo consideran una parte fundamental de la identidad de Alvear Oeste.

Un símbolo de la historia de General Alvear

A lo largo de los años, el Bar Bassino se convirtió en mucho más que un comercio gastronómico. Fue un espacio de reunión, un lugar de referencia para los habitantes del distrito y un verdadero observador privilegiado de las transformaciones sociales, económicas y culturales de la región.

Hoy, mientras el histórico edificio busca nuevo propietario, muchos vecinos miran hacia atrás con melancolía y recuerdan las innumerables historias que tuvieron como escenario a uno de los rincones más emblemáticos de General Alvear.

Embed - BASSINO: PATRIMONIO HISTÓRICO EN VENTA

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