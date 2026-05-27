General Alvear se moviliza para ayudar a Mateo, un pequeño que enfrenta un delicado tratamiento

Solidaridad por la salud de Mateo Pérez.

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Por Sitio Andino Departamentales







Mateo Pérez tiene 7 años es autista y hace pocos días fue diagnosticado con dos quistes cerebrales, por lo que actualmente se encuentra atravesando un complejo tratamiento médico.

Macarena Berdayes, su mamá, relató a NOTICIERO ANDINO de General Alvear que la situación del pequeño es muy delicada y que los dolores y el cansancio le generan importantes complicaciones para desarrollar una vida con normalidad.

La familia desde General Alvear necesita ayuda para afrontar viajes y estudios médicos A la difícil situación de salud se suma además el impacto económico que implica afrontar los viajes, controles médicos, estudios y distintos costos directos e indirectos vinculados al tratamiento.

Por este motivo, familiares y allegados iniciaron una campaña solidaria para colaborar con Mateo y acompañar a la familia en este difícil momento. Quienes deseen ayudar pueden hacerlo a través del siguiente alias: Alias: MATEOPEREZ26.MP

Embed - MATEO TIENE DOS QUISTES EN SU CABEZA, NECESITA AYUDA