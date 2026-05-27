General Alvear se moviliza para ayudar a Mateo, un pequeño que enfrenta un delicado tratamiento

Mateo Pérez tiene 7 años es autista y hace pocos días fue diagnosticado con dos quistes cerebrales, por lo que actualmente se encuentra atravesando un complejo tratamiento médico.
La comunidad de General Alvear inició una campaña solidaria para colaborar con Mateo, un niño de 6 años que debe realizar controles y tratamientos médicos fuera de la ciudad.
Mateo Pérez tiene 7 años es autista y hace pocos días fue diagnosticado con dos quistes cerebrales, por lo que actualmente se encuentra atravesando un complejo tratamiento médico.
Macarena Berdayes, su mamá, relató a NOTICIERO ANDINO de General Alvear que la situación del pequeño es muy delicada y que los dolores y el cansancio le generan importantes complicaciones para desarrollar una vida con normalidad.
A la difícil situación de salud se suma además el impacto económico que implica afrontar los viajes, controles médicos, estudios y distintos costos directos e indirectos vinculados al tratamiento.
Por este motivo, familiares y allegados iniciaron una campaña solidaria para colaborar con Mateo y acompañar a la familia en este difícil momento. Quienes deseen ayudar pueden hacerlo a través del siguiente alias: Alias: MATEOPEREZ26.MP