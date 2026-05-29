La Feria de Colectividades prepara un festejo especial con entrada libre y gratuita

La Feria de Colectividades de Salto de las Rosas prepara una gran celebración para despedir el mes de mayo con una propuesta abierta a toda la comunidad. El encuentro se realizará el próximo domingo 31 en el predio donde habitualmente se desarrolla el tradicional Festival del Caballo .

La organización lanzó una amplia convocatoria destinada a artistas, academias, artesanos y feriantes vinculados a la institución, con el objetivo de compartir una jornada de encuentro, cultura y tradición.

La actividad comenzará a las 10 de la mañana con la apertura de la feria, donde los asistentes podrán recorrer los diferentes puestos de artesanos y emprendedores.

Posteriormente, desde las 15 horas , se desarrollará una serie de presentaciones artísticas que incluirán música, danza y otras expresiones culturales.

Entrada gratuita y beneficios para los artistas del Festival

Desde la organización destacaron que la entrada será libre y gratuita para todo el público.

Asimismo, informaron que los artistas y academias que participen de la jornada contarán con servicio de cantina sin cargo, como forma de acompañar y reconocer el aporte de quienes formarán parte de los espectáculos.

Una propuesta para fortalecer el encuentro comunitario

La iniciativa busca consolidar a la Feria de Colectividades como un espacio de participación y encuentro para vecinos de Salto de las Rosas y de diferentes puntos de San Rafael.

Con una combinación de feria, gastronomía, música y espectáculos en vivo, la jornada promete convertirse en una nueva oportunidad para disfrutar de las expresiones culturales locales en un ambiente familiar y al aire libre.