29 de mayo de 2026
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Feria

La Feria de Colectividades prepara un festejo especial con entrada libre y gratuita

La Feria de Colectividades de Salto de las Rosas convocó a artistas, academias, artesanos y feriantes para participar de una jornada cultural abierta al público.

Feria de las Colectividades en San Rafael

Feria de las Colectividades en San Rafael

Por Sitio Andino Departamentales

La Feria de Colectividades de Salto de las Rosas prepara una gran celebración para despedir el mes de mayo con una propuesta abierta a toda la comunidad. El encuentro se realizará el próximo domingo 31 en el predio donde habitualmente se desarrolla el tradicional Festival del Caballo.

La organización lanzó una amplia convocatoria destinada a artistas, academias, artesanos y feriantes vinculados a la institución, con el objetivo de compartir una jornada de encuentro, cultura y tradición.

Feria, cultura y espectáculos para toda la familia

La actividad comenzará a las 10 de la mañana con la apertura de la feria, donde los asistentes podrán recorrer los diferentes puestos de artesanos y emprendedores.

Posteriormente, desde las 15 horas, se desarrollará una serie de presentaciones artísticas que incluirán música, danza y otras expresiones culturales.

Entrada gratuita y beneficios para los artistas del Festival

Desde la organización destacaron que la entrada será libre y gratuita para todo el público.

Asimismo, informaron que los artistas y academias que participen de la jornada contarán con servicio de cantina sin cargo, como forma de acompañar y reconocer el aporte de quienes formarán parte de los espectáculos.

Una propuesta para fortalecer el encuentro comunitario

La iniciativa busca consolidar a la Feria de Colectividades como un espacio de participación y encuentro para vecinos de Salto de las Rosas y de diferentes puntos de San Rafael.

Con una combinación de feria, gastronomía, música y espectáculos en vivo, la jornada promete convertirse en una nueva oportunidad para disfrutar de las expresiones culturales locales en un ambiente familiar y al aire libre.

Embed - FERIA DE LAS COLECTIVIDADES EN SALTO DE LAS ROSAS

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