Lavalle avanza con un plan de regularización dominial y escrituración de viviendas

El Municipio de Lavalle puso en marcha un amplio plan de regularización dominial y escrituración de viviendas , con el objetivo de brindar seguridad jurídica a familias de distintos barrios del departamento que aún no cuentan con la documentación definitiva de sus hogares.

La iniciativa se desarrolla a través del programa Mi Escritura , impulsado por el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), y mediante diferentes líneas de trabajo territorial, administrativo y técnico que permiten atender las particularidades de cada caso.

Desde la Dirección de Vivienda, en articulación con Catastro Municipal, el IPV, cooperativas y referentes barriales , se lleva adelante un abordaje personalizado en cada sector, con el propósito de avanzar en la regularización de situaciones habitacionales que en algunos casos llevan años sin resolverse.

Las tareas incluyen operatorias vinculadas a viviendas canceladas, cambios de titularidad, sucesiones, cesiones, transferencias pendientes y ocupaciones familiares , entre otras situaciones que requieren tratamiento específico.

Los barrios alcanzados por el programa en Lavalle

Actualmente, el proceso se desarrolla en numerosos barrios y loteos del departamento, entre ellos:

Jarilleros II

Barrio Renacer

General Acha

Fuerza Nueva

Gustavo André

Portal de Lavalle

AMYSO IV

Las Violetas

La Pega

Villa Tulumaya

Cuyum

Santa Teresita

Querumada

Virgen del Rosario

Santa Cecilia

Costa de Araujo

Solar del Norte

Huelpil

Barrio Tupac Amaru

Además, se trabaja sobre expedientes individuales y otros sectores del departamento que presentan distintos grados de avance administrativo.

Más que un trámite: seguridad para las familias de Lavalle

Desde el Municipio destacaron que la regularización dominial representa mucho más que la obtención de una escritura. El proceso permite reconocer años de esfuerzo de las familias, brindar tranquilidad jurídica, ordenar el crecimiento de los barrios y fortalecer la planificación territorial del departamento.

Para muchas personas, significa acceder finalmente al documento que acredita formalmente la propiedad de la vivienda que habitan desde hace décadas.

Información y consultas en Lavalle

Las autoridades recordaron que estos trámites se realizan exclusivamente por canales oficiales y que no requieren intermediarios ni gestores particulares. Asimismo, informaron que cada familia será convocada de acuerdo con el estado de avance de su barrio, loteo o expediente.

Quienes necesiten más información pueden acercarse a la oficina de Vivienda, ubicada en Remedios de Escalada esquina San Martín, en Villa Tulumaya, los días lunes, martes, miércoles y viernes de 8 a 13 horas.

Con esta política pública, la Municipalidad de Lavalle busca avanzar en la resolución de una demanda histórica y garantizar que más familias puedan acceder a la seguridad jurídica sobre sus hogares.