El Paseo de los Abuelos en San Rafael sumará una feria permanente de artesanías y reciclaje

El intendente de San Rafael Omar Félix recibió a los adultos mayores.

El intendente de San Rafael Omar Félix recibió en el despacho mayor a las integrantes de Abuelas Emprendedoras , un espacio de capacitación, contención y desarrollo productivo para personas mayores que impulsa la economía social a través de la artesanía y el reciclaje.

Durante el encuentro, las representantes del grupo compartieron un balance de las actividades que desarrollan en distintos puntos de San Rafael y plantearon la necesidad de contar con un espacio para exhibir y comercializar sus producciones.

Como resultado de la reunión, el jefe comunal confirmó la cesión de un espacio en el Paseo de los Abuelos , ubicado sobre Aristóbulo del Valle, frente al Museo Ferroviario .

A partir de ahora, las integrantes del grupo podrán exponer y vender sus trabajos todos los sábados de 9:30 a 17.00 horas , generando una nueva oportunidad para difundir sus producciones y fortalecer sus emprendimientos.

Artesanía con reciclaje y salida laboral

El grupo, coordinado por Bibiana Padilla, desarrolla talleres enfocados en técnicas de reciclaje y elaboración de artesanías con potencial de comercialización.

Entre los productos que confeccionan se encuentran materos, lámparas, caminos de mesa y diferentes objetos decorativos, elaborados a partir de la reutilización de materiales.

La propuesta combina creatividad, capacitación y generación de ingresos, promoviendo además prácticas vinculadas al cuidado ambiental.

Un punto de encuentro para los adultos mayores en San Rafael

Liliana, una de las integrantes del grupo, expresó su satisfacción por la posibilidad de contar con un lugar propio para mostrar el trabajo realizado durante años.

“Teníamos muchas cosas hechas de tantos años y decidimos buscar un espacio donde pudiéramos mostrar nuestras artesanías. Estamos muy agradecidas con el Intendente por cedernos este lugar, que será un punto de encuentro para todos los abuelos que realicen artesanías y quieran participar”.

Una invitación abierta a la comunidad de San Rafael

Desde Abuelas Emprendedoras invitaron a los vecinos de San Rafael y a los visitantes a recorrer el espacio en el Paseo de los Abuelos, conocer las producciones realizadas por las artesanas y acompañar una iniciativa que promueve el trabajo, la inclusión y el envejecimiento activo.

La propuesta busca seguir sumando participantes y consolidarse como un espacio de encuentro para adultos mayores que encuentran en la artesanía una herramienta de desarrollo personal y comunitario.