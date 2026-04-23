Nuevas amenazas en escuelas de Mendoza obligan a suspender actividades estudiantiles.

La tensión en las escuelas de Mendoza alcanzó un nuevo pico este jueves. Pese a los esfuerzos por identificar y sancionar a los responsables, las amenazas continúan apareciendo en diversos establecimientos. La situación obligó a las autoridades escolares a tomar medidas drásticas que afectan el calendario de actividades especiales, no así el dictado de clases.

La modalidad se repite: inscripciones con caracteres rojos en los baños de los colegios. Uno de los casos más resonantes de las últimas horas ocurrió en el Colegio Maristas , donde una pintada con el mensaje “Lunes 27 mueren todos” encendió las alarmas.

Bajo la normativa vigente de la Provincia y las directrices de la red de escuelas Maristas, se activó de inmediato el protocolo de emergencia. Se dio intervención a las fuerzas policiales y se radicó la denuncia formal ante la fiscalía.

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Lo mismo ha ocurrido en otros establecimientos de Mendoza, de acuerdo con lo informado por los propios padres, donde se detectaron pintadas en los baños y se dio intervención a la policía.

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Sin mochilas y sin festejos

Como consecuencia directa de estas amenazas, las autoridades escolares han implementado restricciones operativas en varios colegios:

Restricción de pertenencias: hasta nuevo aviso, los alumnos deberán asistir únicamente con carpetas y cartucheras . El uso de mochilas quedó prohibido para facilitar el control visual y preventivo. Esta medida se venía aplicando en varias escuelas y, según aseguró el titular de la DGE, Tadeo García Zalazar, la decisión de su implementación corre por cuenta del director del establecimiento .

Suspensión de eventos: se cancelaron actividades especiales como la presentación de buzos. Esta decisión generó un profundo malestar y críticas entre los alumnos de 4to año, quienes habían realizado importantes inversiones económicas para estos festejos.

21 de abril de 2026, estudiantes, carpetas, prohibición uso de mochilas en los colegios, alumnos, seguridad El no uso de mochilas sigue vigente en varias escuelas. Foto: Daniel Cano

La postura del Ministerio de Seguridad

La ministra de Seguridad, Mercedes Rus, confirmó este jueves que las denuncias no han cesado y que las pintadas en los sanitarios siguen apareciendo de forma sistemática.

"Los patrullajes por parte del personal de Seguridad continúan en las escuelas; la idea es que los directivos, docentes, alumnos y padres se sientan protegidos", aseguró Rus, ratificando que el despliegue policial se mantendrá activo mientras persista el estado de alerta.

Hasta el momento, la provincia contabiliza 19 denuncias de padres y 6 personas imputadas, pero la persistencia de los mensajes intimidatorios pone en jaque la tranquilidad de la comunidad educativa, que espera respuestas más contundentes para frenar esta escalada.