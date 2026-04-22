El impacto de las amenazas en escuelas: 6 imputados, 400 llamadas al 911 y 800 policías movilizados en Mendoza

Amenazas en escuelas: 6 imputados, 400 llamadas al 911 y 800 policías por día en Mendoza.

El Gobierno de Mendoza, a través de un trabajo interministerial entre las carteras de Seguridad y Educación, dio a conocer el balance de las actuaciones judiciales y operativas tras una semana marcada por amenazas en diversas escuelas. Según las cifras oficiales, se reportaron 6 imputados, 400 denuncias al 911 y 800 policías por día.

Amenazas en escuelas: autoridades del Gobierno dieron al conocer el impacto de las intimidaciones.

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De acuerdo por lo referido por la ministra de Seguridad, Mercedes Rus, "hasta el momento, la Justicia ha avanzado con la imputación de seis jóvenes que tienen edad legal para recibir una sanción penal. Sus casos ya tramitan en el Ministerio Público Fiscal bajo el cargo de intimidación pública" .

Esto no es una broma ni un juego. Acá hay un delito. Estamos hablando de una figura penal que tiene una pena máxima equivalente a la de un robo simple o una estafa. Esto no es una broma ni un juego. Acá hay un delito. Estamos hablando de una figura penal que tiene una pena máxima equivalente a la de un robo simple o una estafa.

Además, se confirmó la detención e imputación de un sujeto mayor de edad, cuyo cargo se agravó por haber utilizado a un menor para cometer el hecho. Se trata de una mujer, madre de uno de los imputados que durante la mañana de este miércoles fue liberada.

Un dato que no es menor es que en los casos donde los involucrados son menores inimputables, las autoridades aclararon que existen expedientes abiertos que los identifican, lo que deja un antecedente en sus registros de conducta. Ante esto, hay 19 causas abiertas en la Justicia Contravencional. En estos casos, los padres se tendrán que hacer responsables de los ilícitos cometidos por sus hijos.

25 de Febrero de 2026, Inicio de clases, colegio, clases, alumnos, escuela nueva de Lavalle, aula, estudiantes, estudiar De acuerdo con la información oficial, hay seis alumnos imputados y un adulto. Foto: Cristian Lozano

El impacto en los recursos públicos

El despliegue para contener la situación generó un desgaste histórico en los sistemas de emergencia. Según las cifras oficiales, se recibieron cerca de 400 llamadas al 911 vinculadas a estas amenazas, lo que saturó la línea dedicada a emergencias vitales y hechos de extrema gravedad.

Para garantizar la tranquilidad de la comunidad educativa, el Ministerio de Seguridad dispuso un operativo masivo que incluyó:

800 policías por día destinados a consignas, patrullajes y relevos en los turnos mañana y tarde.

Intervención directa de la Policía de Investigaciones y Científica .

Presencia de grupos de élite como el GES y el GRIS.

CEO camaras 911.jpg Por día se registraron cerca de 400 denuncias al 911.

Nuevos protocolos de seguridad

Ante este escenario, la Provincia oficializará esta semana dos nuevos protocolos de actuación. Estas guías establecen cómo debe reaccionar el personal policial y los docentes ante cuatro situaciones críticas: alarmas por explosivos, conflictos sociales, incidentes de suicidio y, fundamentalmente, la figura de "tirador activo" o agresor armado.

Las capacitaciones para estos protocolos cuentan con el aval de especialistas formados en Israel, buscando que la primera respuesta ante una crisis sea inmediata y profesional en cada escuela de la provincia.