A tres meses de salir de prisión, denunciaron por agresión y amenazas al condenado por la muerte de Carli Amieva

En 2023, Matías Javier Sicre , por entonces de 24 años de edad, fue condenado a cuatro años de prisión efectiva por haber provocado la muerte a Carlos Amieva en Tunuyán . “Carli”, como lo llamaban familiares y allegados, falleció el 20 de enero de 2022 , tras haber estado cinco días luchando por su vida.

El 15 de enero de ese año, el reconocido DT de vóley y trabajador de Medios Andinos viajaba junto a su pareja por calle Hipólito Yrigoyen cuando fue interceptado por una camioneta ocupada por Diego y Matías Sicre , tío y sobrino, respectivamente. Los sujetos bajaron del vehículo y, tras una discusión, el más joven golpeó en el rostro al hombre de 52 años . El impacto le hizo perder el equilibrio, caer y golpear la cabeza contra el asfalto, lo que finalmente le provocó la muerte .

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El 1 de diciembre del 2023, a casi dos años del hecho, Matías Sicre se declaró culpable , por lo que fue condenado por homicidio preterintencional luego de que las partes llegaran a un acuerdo. Se le impuso una pena de cuatro años de prisión efectiva. En tanto, el otro partícipe de la pelea callejera, Diego Sicre, recibió una condena de dos años en suspenso .

Finalmente, el 16 de enero de este año, el menor de los Sicre cumplió su condena y recuperó la libertad , regresando a Tunuyán. Sin embargo, el jueves 16 de abril, a tres meses de haber salido de la cárcel, fue denunciado por una mujer por golpes y amenazas .

Mariela Arce, la presunta víctima, hizo pública la situación a través de un video en redes sociales. En la publicación, explicó que decidió exponer a Sicre “porque hoy a las 13.50 me pegó y me amenazó” de muerte, tanto a ella como a la esposa del agresor. “Que la gente sepa por si Matías Sicre me hace algo”, advirtió. En el video, además, relata cómo se habrían producido los hechos, que derivaron en la agresión y las amenazas de muerte.

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Noticiero Andino dialogó con Mariela, quien confirmó que radicó la denuncia en Comisaría 15ª y que aguarda las medidas judiciales, ya que teme por su seguridad e integridad física.

Que la gente sepa por si Matías Sicre me hace algo Que la gente sepa por si Matías Sicre me hace algo

“La denuncia ya está puesta. Yo pedí para que no se me acerque, pero me dijeron que para eso me iban a enviar un correo, así que estoy esperando todavía”, detalló.

Por otro lado, agregó que “lo único que sé es que notificaron a Shirley (esposa de Sicre) y a Matías Sicre para tomarle la declaración”.

El acusado, que había sido condenado a cuatro años de prisión por homicidio preterintencional y recuperó la libertad el pasado 16 de enero, fue denunciado en los últimos días por un presunto hecho de violencia contra una mujer.