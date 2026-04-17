17 de abril de 2026
{}
Sitio Andino
Carlos Amieva

A tres meses de salir de prisión, denunciaron por agresión y amenazas al condenado por la muerte de Carli Amieva

El hombre que cumplió una condena por la muerte del querido DT de vóley en Tunuyán volvió a quedar en el centro de la polémica tras una grave denuncia reciente.

Matías Sicre, acusado por un nuevo hecho de agresión en Tunuyán.

Matías Sicre, acusado por un nuevo hecho de agresión en Tunuyán.

El 15 de enero de ese año, el reconocido DT de vóley y trabajador de Medios Andinos viajaba junto a su pareja por calle Hipólito Yrigoyen cuando fue interceptado por una camioneta ocupada por Diego y Matías Sicre, tío y sobrino, respectivamente. Los sujetos bajaron del vehículo y, tras una discusión, el más joven golpeó en el rostro al hombre de 52 años. El impacto le hizo perder el equilibrio, caer y golpear la cabeza contra el asfalto, lo que finalmente le provocó la muerte.

Lee además
Delegación de PAMI Malargüe sobre calle Saturnino Torres. video

Crece el malestar con PAMI en Malargüe y el Concejo pide explicaciones por el servicio
juegos, te y sorteos: asi es juntos de gira, el programa para adultos mayores en tunuyan

Juegos, té y sorteos: así es "Juntos de Gira", el programa para adultos mayores en Tunuyán
Luis Amieva, asesinado, homicidio
Carlos Amieva falleci&oacute; en 2022. Por su muerte fue condenado Mat&iacute;as Sicre.

Carlos Amieva falleció en 2022. Por su muerte fue condenado Matías Sicre.

El 1 de diciembre del 2023, a casi dos años del hecho, Matías Sicre se declaró culpable, por lo que fue condenado por homicidio preterintencional luego de que las partes llegaran a un acuerdo. Se le impuso una pena de cuatro años de prisión efectiva. En tanto, el otro partícipe de la pelea callejera, Diego Sicre, recibió una condena de dos años en suspenso.

Finalmente, el 16 de enero de este año, el menor de los Sicre cumplió su condena y recuperó la libertad, regresando a Tunuyán. Sin embargo, el jueves 16 de abril, a tres meses de haber salido de la cárcel, fue denunciado por una mujer por golpes y amenazas.

Mariela Arce, la presunta víctima, hizo pública la situación a través de un video en redes sociales. En la publicación, explicó que decidió exponer a Sicre “porque hoy a las 13.50 me pegó y me amenazó” de muerte, tanto a ella como a la esposa del agresor. “Que la gente sepa por si Matías Sicre me hace algo”, advirtió. En el video, además, relata cómo se habrían producido los hechos, que derivaron en la agresión y las amenazas de muerte.

Embed

Noticiero Andino dialogó con Mariela, quien confirmó que radicó la denuncia en Comisaría 15ª y que aguarda las medidas judiciales, ya que teme por su seguridad e integridad física.

Que la gente sepa por si Matías Sicre me hace algo Que la gente sepa por si Matías Sicre me hace algo

“La denuncia ya está puesta. Yo pedí para que no se me acerque, pero me dijeron que para eso me iban a enviar un correo, así que estoy esperando todavía”, detalló.

Por otro lado, agregó que “lo único que sé es que notificaron a Shirley (esposa de Sicre) y a Matías Sicre para tomarle la declaración”.

El acusado, que había sido condenado a cuatro años de prisión por homicidio preterintencional y recuperó la libertad el pasado 16 de enero, fue denunciado en los últimos días por un presunto hecho de violencia contra una mujer.

Temas
Seguí leyendo

Shows, circo y comida: el nuevo ciclo gratuito en Tupungato para disfrutar en familia

Proclamaron a los nuevos concejales del Valle de Uco: cómo queda cada Concejo Deliberante

Calvente destacó en Aconcagua Radio que Guaymallén reactivó el Procrear para construir 800 viviendas

Empleo e inclusión: el encuentro gratuito que busca cambiar miradas

Más apoyo a víctimas: San Carlos impulsa la Casa de la Mujer y Diversidades

Capacitaciones, costillares, y música: así será la gran Fiesta de la Ganadería en General Alvear

Malargüe se movilizó contra el bullying: más de 800 jóvenes participaron de una maratón

Más control y tecnología: así son los nuevos paradores del Metrotranvía en Godoy Cruz

LO QUE SE LEE AHORA
En Tunuyán, Tupungato y San Carlos hay recambio en los HCD. video

Proclamaron a los nuevos concejales del Valle de Uco: cómo queda cada Concejo Deliberante

Las Más Leídas

La Policía de Mendoza desplegó un importante operativo por los incidentes en Las Heras.

Batalla campal entre policías y vecinos en Las Heras: más de 900 disparos por allanamientos narcos

Mendoza podrá cobrar peaje en rutas nacionales.

La Provincia de Mendoza ya puede cobrar peajes en rutas nacionales: cuál será la primera y dónde estarán

Terminal de Ómnibus de Mendoza: el plan para disfrutar de marcas líderes sin tener que viajar.

Nuevo polo comercial en la Terminal: outlet y marcas líderes

Amenazas en las escuelas: la DGE confirmó que tres alumnos fueron imputados.

Amenazas en escuelas: imputaron a 3 alumnos en Mendoza

Preocupación en la comunidad educativa de la Provincia de Mendoza. 

Amenazas de tiroteo en escuelas: cuántos menores ya fueron identificados en Mendoza