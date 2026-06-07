Godoy Cruz formalizó su adhesión al Plan de Gestión Integral de Residuos Urbanos

La décima edición de la Expo Ambiental de Godoy Cruz dejó un importante avance institucional para el departamento. Con la presencia del intendente Diego Costarelli y de la ministra de Energía y Ambiente de Mendoza, Jimena Latorre , el Municipio formalizó la adhesión a su Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) .

De esta manera, Godoy Cruz se convirtió en el primer municipio de Mendoza en contar con este instrumento de planificación , una herramienta que permitirá fortalecer las acciones vinculadas a la reducción, separación, recuperación y valorización de residuos.

Durante el acto, Costarelli destacó que esta decisión forma parte de un proceso sostenido que el departamento viene impulsando desde hace años , basado en políticas ambientales concretas, inversiones estratégicas y acciones orientadas a la mitigación y adaptación al cambio climático.

El jefe comunal remarcó además que los desafíos ambientales requieren una mirada conjunta entre los municipios y sostuvo que l as políticas coordinadas generan beneficios para toda la comunidad .

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Reconocimiento provincial al trabajo realizado por Godoy Cruz

Por su parte, la ministra Jimena Latorre valoró el liderazgo de Godoy Cruz tras la aprobación de la Ley Provincial de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos.

La funcionaria destacó especialmente las acciones que el departamento desarrolla en materia de separación en origen, recolección diferenciada, economía circular y fortalecimiento del rol de los recuperadores urbanos.

Asimismo, señaló que el Plan GIRSU elaborado por Godoy Cruz será una herramienta clave para profundizar las políticas ambientales locales y servirá como antecedente para la construcción de una estrategia integrada junto al resto de los municipios mendocinos.

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Una Expo Ambiental para generar conciencia

La adhesión al plan se concretó durante una nueva edición de la Expo Ambiental realizada en el Espacio Verde Luis Menotti Pescarmona.

La propuesta reunió a vecinos, estudiantes, emprendedores, organizaciones e instituciones comprometidas con el cuidado del ambiente. Durante la jornada se desarrollaron actividades educativas, exposiciones y espacios de intercambio para reflexionar sobre los desafíos ambientales actuales.

Participaron organismos como CONICET, INTA, ISCAMEN y universidades, que compartieron investigaciones, experiencias y proyectos vinculados al desarrollo sostenible y la innovación ambiental.

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Economía circular y participación ciudadana

Uno de los espacios más visitados fue la Feria de Emprendedores Verdes, donde productores locales exhibieron iniciativas vinculadas a la reutilización de materiales y la economía circular.

La propuesta puso en valor proyectos que demuestran que el desarrollo económico puede avanzar de la mano del cuidado ambiental, promoviendo además hábitos de consumo más responsables.

La jornada también incluyó foodtrucks, actividades recreativas y acciones impulsadas por el programa Amor Animal, orientadas a la concientización sobre tenencia responsable y bienestar animal.

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Un modelo de ciudad sostenible

En el marco de la actividad, Costarelli reafirmó el compromiso municipal con una agenda ambiental de largo plazo y destacó la importancia de profundizar acciones que permitan reducir los efectos del cambio climático y fortalecer la capacidad de adaptación de las ciudades. "El trabajo conjunto entre el Estado, el sector privado, las instituciones y la ciudadanía resulta fundamental para avanzar hacia ciudades más limpias, eficientes y resilientes", expresó.

Entre las políticas que impulsa el Municipio, el intendente destacó la movilidad sostenible, la recolección diferenciada de residuos, el parque solar municipal, la instalación de luminarias LED, la incorporación de flora nativa de bajo requerimiento hídrico y los sistemas de riego eficiente.

Con la adhesión al Plan GIRSU, Godoy Cruz suma una nueva herramienta para consolidar un modelo de gestión basado en la sostenibilidad, la innovación y el compromiso ambiental.