Malargüe busca ganar un año de frutas gratis con un concurso nacional

La Escuela Profesor Nicolás Bustos Dávila de Malargüe participa del concurso nacional Fruteá Tu Escuela , una iniciativa que promueve hábitos alimentarios saludables entre niños y adolescentes. A través de un video realizado por estudiantes de cuarto grado, la comunidad educativa busca obtener votos para acceder a un importante premio que beneficiaría a todo el establecimiento.

La Escuela 1-718 Profesor Nicolás Bustos Dávila de Malargüe se encuentra participando del concurso Fruteá Tu Escuela, una propuesta educativa que fomenta el consumo de frutas y la adopción de hábitos saludables entre estudiantes de todo el país.

El certamen, organizado por Tropical Argentina , empresa dedicada a la importación y exportación de frutas frescas, frutos secos y productos congelados, convoca a instituciones públicas y privadas de nivel inicial, primario, secundario y educación especial. La iniciativa busca que los alumnos desarrollen proyectos creativos relacionados con la alimentación saludable y la importancia de incorporar frutas en la dieta diaria.

La profesora Sonia Concha , docente del establecimiento malargüino, explicó a SITIO ANDINO que alumnos de cuarto grado participan mediante la producción de un video publicado en YouTube . La propuesta combina música, actuación y baile para transmitir un mensaje de concientización sobre la alimentación equilibrada.

La producción audiovisual lleva por título "La Máscara Frutal... las frutas están en peligro" y representa el esfuerzo conjunto de estudiantes y docentes para promover estilos de vida más saludables desde el ámbito escolar.

Sonia Concha destacó además que, hasta el momento, la Escuela Nicolás Bustos Dávila sería la única institución de Mendoza que forma parte de esta edición del concurso nacional. Por ese motivo, invitó a la comunidad de Malargüe y de toda la provincia a acompañar la iniciativa ingresando al video y sumando su voto.

La docente remarcó que el premio principal consiste en un año completo de provisión gratuita de frutas para toda la escuela. Se trata de un incentivo de gran valor para la comunidad educativa, especialmente en un contexto económico complejo de crisis donde muchas familias tienen dificultades para acceder regularmente a alimentos saludables. La obtención del premio representaría un aporte significativo para fortalecer la alimentación de los estudiantes y continuar promoviendo hábitos que favorezcan su crecimiento y bienestar.