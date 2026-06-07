Presunta estafa en Mendoza: uno de los imputados declaró y acusó a Iván Yoma de planificar la maniobra

Falco afirmó que Iván Yoma era quien definía el destino de los fondos.

En marzo de este año salió a la luz una presunta estafa millonaria que involucró a un gran grupo de personas. Los damnificados acudieron a la Justicia y denunciaron al empresario mendocino Iván Yoma y a sus dos socios . En sus denuncias aseguraron que habrían sido captadas con promesas de inversiones y ganancias millonarias que nunca se concretaron.

A lo largo de estos meses, la Justicia avanzó con una serie de medidas e incorporación de declaraciones, entre ellas la de Iván Yoma , quién buscó marcar distancia de los hechos investigados. En abril, el empresario intentó desligarse del origen de las inversiones y señaló que muchos de los denunciantes ingresaron al esquema por intermedio de Pablo Falco y no por la estructura de Asesoría Legal, donde (según la investigación) se realizaban reuniones y se formalizaban acuerdos.

Sin embargo, en los últimos días Pablo Daniel Falco Cáceres se presentó ante la Unidad Fiscal de Delitos Económicos y Delitos Informáticos, donde prestó declaración . En su extenso testimonio, apuntó directamente contra Iván Yoma , a quien responsabilizó por el diseño, conducción y posterior colapso de la operatoria financiera que hoy se encuentra bajo investigación.

Ante fiscales, querellantes y defensores, Falco aseguró que durante años trabajó como empleado de Asesoría Legal SA y que jamás tomó decisiones sobre el dinero de los inversores, al tiempo que sostuvo que todas las políticas comerciales, financieras y societarias eran definidas exclusivamente por Yoma.

La declaración representa uno de los testimonios más comprometedores incorporados hasta el momento al expediente, ya que no sólo describe el funcionamiento interno de la estructura investigada sino que además contradice algunos de los planteos defensivos realizados anteriormente por el propio empresario.

Una estructura que ya funcionaba antes de la llegada de Pablo Falco

Falco relató que ingresó a trabajar en 2019 en las oficinas de Asesoría Legal, ubicadas sobre calle 25 de Mayo de Ciudad de Mendoza, luego de ser recomendado por un conocido de Yoma. Según explicó, su tarea inicial consistía en comercializar créditos prendarios, aunque posteriormente comenzó a realizar seguimiento de operaciones, atención de clientes y control documental.

Según su declaración, cuándo él comenzó a trabajar, la empresa ya desarrollaba una actividad que combinaba la recepción de inversiones privadas con el otorgamiento de créditos garantizados mediante prendas sobre vehículos.

La propuesta para los inversores consistía en aportar capital a cambio de una renta fija del 2,5% mensual en dólares y un período mínimo de permanencia de seis meses. "Mi relación con los inversores siempre fue informativa, trasladándole los resumenes de la inversión, y coordinando los pagos de los intereses o devolución capital", manifestó.

Trasladaba las decisiones que me comunicaba Iván (Yoma) respecto de las decisiones que tomaba respecto a las inversiones Trasladaba las decisiones que me comunicaba Iván (Yoma) respecto de las decisiones que tomaba respecto a las inversiones

"Todas las decisiones las tomaba Iván Yoma"

Uno de los puntos centrales de la declaración fue la descripción de cómo trabajaba de la estructura, poniendo foco en el papel de Yoma. En este sentido, Falco afirmó que Iván Yoma era quien definía el destino de los fondos, autorizaba operaciones y controlaba las sociedades vinculadas a la actividad financiera.

Según relató, las inversiones eran recibidas en las oficinas de Asesoría Legal, el dinero se guardaba en una caja fuerte dentro del mismo edificio y las distintas firmas utilizadas para celebrar contratos o mutuos funcionaban desde ese mismo domicilio.

estafa, mendoza Según relató, las inversiones eran recibidas en las oficinas de Asesoría Legal, el dinero se guardaba en una caja fuerte. Foto: Google

En el siguiente tramo de su declaración Falco sostuvo que "todas las sociedades estaban vinculadas a Iván Yoma", sostuvo. Entre las firmas mencionadas aparecen Asesoría Legal, Facilgestiono, BBC Criptomonedas, Constructec SRL y otras empresas relacionadas con negocios inmobiliarios, casas de cambio y compraventa de vehículos de alta gama.

El origen de la crisis que terminó con personas estafadas

De acuerdo con Falco, la situación comenzó a deteriorarse hacia finales de 2023. En ese momento, según relató, Yoma reunió al personal y explicó que la empresa atravesaba dificultades económicas derivadas de varios factores.

Entre ellos mencionó la fuerte devaluación registrada ese año, pérdidas en operaciones de compraventa de vehículos de lujo y las consecuencias patrimoniales de su separación de. No obstante, Falco aseguró que con el paso del tiempo llegó a una conclusión distinta.

A su entender, la crisis no respondió únicamente a factores económicos externos, sino también a una combinación de desvío de fondos, gastos destinados a sostener un elevado nivel de vida y negocios fallidos realizados por el empresario.

Incluso mencionó operaciones concretas con vehículos de alta gama que, según dijo, generaron importantes pérdidas económicas.

El pedido de seis meses y el inicio del conflicto

En marzo de 2025, siempre según el testimonio, Yoma decidió contratar asesoramiento contable y jurídico para afrontar una reestructuración de pasivos.

Fue entonces cuando se comenzó a solicitar a los inversores que no retiraran ni capital ni intereses durante un período de seis meses, mientras se implementaba un supuesto plan de recuperación financiera.

Falco aseguró que durante ese proceso actuó como intermediario entre la empresa y varios de los principales inversores. Pero sostuvo que todo cambió pocos meses después.

Estafa - Abogado Elementos que se secuestraron en un allanamiento tras las denuncias por estafa. Foto: Gobierno de Mendoza

Según declaró, en julio de 2025 comenzó a advertir conductas que le generaron desconfianza. "Empecé a ver un cambio total en la actitud de Yoma, ya me había dado algunos indicios, pero veo que empieza a mentirle a todo el mundo, a su mujer, a mí, a los inversores y a los abogados".

El episodio que terminó por quebrar definitivamente su relación con Yoma ocurrió con una inversora. Falco relató que se había firmado un convenio para cancelar una deuda en una fecha determinada y que, apenas un día antes del vencimiento, Yoma le informó que había decidido no cumplir con el pago.

"A partir de ahí se rompe la relación el 18 de septiembre de 2025, tengo una discusión con él y dejo de trabajar para la empresa", manifestó Falco. En la misma línea aseguró que Yoma lo denunció por administración fraudulenta, "a mi criterio basada toda en mentiras y fábulas que tiene en la cabeza".

"Mirando para atrás, creo que fue una maniobra preparada"

La frase más contundente de toda la declaración llegó cuando Falco fue consultado sobre su visión actual de los hechos. Allí afirmó que, observando retrospectivamente el desarrollo de los acontecimientos, considera que existió una maniobra deliberada para perjudicar a los inversores.

Según sostuvo, Yoma utilizó a empleados, apoderados y sociedades vinculadas para desarrollar la actividad y luego intentó trasladarles la responsabilidad cuando comenzaron las denuncias.

estafa, mendoza Las oficinas funcionaban en pleno centro mendocino, específicamente en calle 25 de Mayo al 1235. Foto: Google

Falco aseguró además que el empresario comenzó a construir un relato para desligarse de la operatoria financiera y responsabilizar a terceros por la desaparición de los fondos.

Una declaración que puede modificar el escenario judicial

La declaración de Falco constituye hasta ahora una de las reconstrucciones más detalladas sobre el funcionamiento interno de la estructura financiera investigada.

Aunque se trata de la versión de uno de los imputados y deberá ser contrastada con el resto de la prueba incorporada al expediente, sus afirmaciones colocan a Iván Yoma en el centro de las decisiones económicas, financieras y societarias que hoy son objeto de investigación.

Mientras la causa continúa avanzando y las denuncias de los inversores siguen acumulándose, el testimonio abre una nueva etapa procesal y agrega elementos que podrían resultar determinantes para establecer responsabilidades en uno de los expedientes económicos más resonantes de Mendoza.