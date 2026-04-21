Confesó que violó y mató a su bebé en Las Heras: lo condenaron

A casi tres años del terrible homicidio de la bebé Emma Pilar Olguín (2 meses), su padre confesó haberla violado y asesinado en una casa del barrio Infanta de Las Heras, por lo que este martes fue condenado a prisión perpetua tras un juicio abreviado que se realizó en el Polo Judicial.
El fallo fue firmado antes de que el imputado, Gustavo Olguín Ormeño (25), sea sometido a un juicio por jurado, donde iba a ser juzgado de un homicidio doblemente agravado por el vínculo en el concurso ideal por haber sido cometido con alevosía y en concurso real con abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo.
La madre, Milagros Iglesias, planteó que todas las lesiones fueron provocadas horas antes del deceso, cuando la criatura había quedado al cuidado del padre. Hubo varios peritos que descartaron esto y aseguraron que la pequeña tenía golpes de “vieja data”. Sin embargo, a través de sus abogados defensores, Iglesias logró el sobreseimiento.