Confesó que violó y mató a su bebé en Las Heras: lo condenaron

Gustavo Olguín, en la casa del barrio Infanta donde ocurrieron los múltiples maltratos.

A casi tres años del terrible homicidio de la bebé Emma Pilar Olguín (2 meses), su padre confesó haberla violado y asesinado en una casa del barrio Infanta de Las Heras , por lo que este martes fue condenado a prisión perpetua tras un juicio abreviado que se realizó en el Polo Judicial.

El fallo fue firmado antes de que el imputado, Gustavo Olguín Ormeño (25) , sea sometido a un juicio por jurado , donde iba a ser juzgado de un homicidio doblemente agravado por el vínculo en el concurso ideal por haber sido cometido con alevosía y en concurso real con abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo.

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En esta causa estuvo acusada en un primer momento la madre de la pequeña, quien luego fue sobreseída por un tribunal de jueces en una polémica decisión , contraria a los requerimientos de la fiscal del caso, Andrea Lazo, quien entendía que la mujer tenía responsabilidad penal en el crimen.

El homicidio de Emma Pilar Olguín (2 meses), ocurrido en agosto del 2023 , fue uno de los crímenes más brutales que se originaron en la provincia en los últimos años.

policial barrio infanta, bebe, maltrato.jpg La casa donde ocurrió el homicidio de Emma Pilar Olguín, en el barrio Infanta de Las Heras (2 meses). Foto: Yemel Fil

Los detalles causaron una enorme conmoción en la provincia, sobre todo, en el barrio Infanta, donde la pareja acusada era sumamente conocida.

Aún con ese detalle, el expediente tuvo un sinfín de batallas judiciales, en gran parte, por la data de las múltiples heridas que presentaba la bebé.

La madre, Milagros Iglesias, planteó que todas las lesiones fueron provocadas horas antes del deceso, cuando la criatura había quedado al cuidado del padre. Hubo varios peritos que descartaron esto y aseguraron que la pequeña tenía golpes de “vieja data”. Sin embargo, a través de sus abogados defensores, Iglesias logró el sobreseimiento.

Tal vez intentando lo mismo, luego fue el padre quien comenzó con planteos insólitos, a tal punto que hasta negó ser el progenitor de la pequeña, cuando en la causa existe un ADN que confirma la paternidad.

Por esto, en su momento se descartó la realización de un juicio por jurado, pero al estar acorralado, Olguín decidió “ahorrar tiempo de proceso judicial” y confesó.