18 de abril de 2026
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Las Heras

Dramático momento en Las Heras: un árbol cayó sobre un niño y terminó internado

Durante la noche del viernes, un niño resultó gravemente herido tras la caída de un árbol en Las Heras. Conocé cómo ocurrió el hecho.

Dramático momento en Las Heras: un árbol cayó sobre un niño y terminó internado

Dramático momento en Las Heras: un árbol cayó sobre un niño y terminó internado

 Por Juan Pablo Strappazzon

Durante la noche del viernes, cerca de las 22.43, un niño resultó gravemente herido tras la caída de un árbol. El hecho ocurrió en calle Lamadrid, en el departamento de Las Heras. A continuación, todos los detalles del dramático episodio.

Cómo fue el accidente en Las Heras y cuál es el estado de salud del niño herido

Según fuentes oficiales, un niño de 6 años se encontraba jugando en un domicilio ubicado en la zona mencionada cuando, de manera repentina, un árbol cayó y lo golpeó en la espalda, provocándole lesiones de consideración.

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Tras el impacto, fue asistido en el lugar y trasladado de urgencia al Hospital Carrillo, donde recibió las primeras atenciones médicas.

Debido a la complejidad del cuadro, los profesionales decidieron derivarlo al Hospital Notti. Allí, el menor fue evaluado por especialistas que le diagnosticaron politraumatismos. Actualmente permanece internado, en estado estable y bajo estricta observación médica.

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