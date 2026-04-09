Un incendio destruyó una casa y una familia perdió todo

Un incendio destruyó una casa en Las Heras en la madrugada de hoy y la familia que vivía allí perdió absolutamente todas sus pertenencias , en tanto que ahora se investiga si un desperfecto mecánico fue el que originó el siniestro.

Todo ocurrió a media mañana de este jueves en una casa ubicada sobre el Carril El Borbollón, entre Chacón y Guaycochea , en Las Heras, cerca del límite con Lavalle.

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Los moradores del lugar se habían retirado cuando se originaron las primeras llamas. Pese al esfuerzo de los vecinos y luego de los bomberos, las llamas consumieron todo el hogar, dejando pérdidas totales.

De acuerdo a la reconstrucción del hecho, la pareja que está domiciliada en el lugar había abandonado la casa a primera hora de este jueves para llevar al hijo a la escuela.

Cerca de las 9, los damnificados recibieron el llamado de un vecino que les informó que su casa se estaba incendiando.

Cuando las víctimas llegaron al hogar, tristemente, el fuego ya había causado importantes daños en la vivienda, la cual estaba compuesta por dos ambientes.

En la escena del lugar trabajó personal de Bomberos de Las Heras, quien luego se encargó de realizar las pericias de rigor para establecer la causa del incendio.

En ese sentido se cree que una falla eléctrica en un artefacto fue la que provocó las primeras llamas.