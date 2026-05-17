17 de mayo de 2026
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Incendio

Incendio en Guaymallén: una distribuidora sufrió pérdidas totales

El incendio ocurrió durante la madrugada en un comercio de Guaymallén. Bomberos y Edemsa trabajaron en el lugar de los hechos.

Las llamas consumieron todo: así quedó el comercio de Guaymallén tras el incendio.

Las llamas consumieron todo: así quedó el comercio de Guaymallén tras el incendio.

Foto: Prensa Ministerio de Seguridad.
 Por Celeste Funes

Una distribuidora de Guaymallén sufrió pérdidas totales tras un voraz incendio. El suceso ocurrió durante la madrugada de este domingo y personal de Bomberos Voluntarios y Edemsa debieron presentarse en el lugar, donde distintas explosiones causaron temor entre los vecinos.

A la 1:55 ingresó un llamado a la línea de emergencias sobre un siniestro ígneo activo en la intersección de calles Dr. Carlos Pellegrini y Jorge O’Brien, donde se encuentra ubicado el local “Mayorista y Distribuidora”.

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Al llegar al lugar, personal policial y Bomberos Voluntarios de Guaymallén divisaron las llamas que consumían el edificio. Varios vecinos se encontraban en la calle y les informaron a los uniformados sobre explosiones y llamas activas.

incendio en una distribuidora de guaymallén bomberos
Personal de bomberos voluntarios de Guaymallén, del Cuartel Central, Edemsa y policía de Mendoza trabajaron en el lugar.

Personal de bomberos voluntarios de Guaymallén, del Cuartel Central, Edemsa y policía de Mendoza trabajaron en el lugar.

A los matafuegos que trabajaban en el lugar, se les sumó personal de Bomberos del Cuartel Central y de Edemsa, quienes se encargaron de realizar el corte preventivo del suministro eléctrico y evitar mayores complicaciones.

Incendio en Guaymallén: el comercio afectado sufrió daños totales

Afortunadamente, el fuego pudo ser sofocado momentos más tarde, pero el comercio sufrió graves pérdidas. Según se informó, hay daños totales en la planta alta del inmueble, utilizada como depósito de aerosoles, papeles y cajas varias.

El damnificado es una persona de 56 años. Al momento del incendio, no había personas en el lugar, por lo que no se registraron lesionados. Hasta el momento, las primeras pericias indican que el hecho no fue intencional.

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