17 de mayo de 2026
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Incendio

Dramático incendio en San Rafael: "Nos quedó solamente lo puesto"

Un incendio destruyó una vivienda en Real del Padre y dejó a una familia sin pertenencias. Se quemaron materiales destinados a la construcción de la casa.

Bomberos del sur provincial trabajan en apagar el incendio que afectó la vivienda de una familia en Real del Padre.

Bomberos del sur provincial trabajan en apagar el incendio que afectó la vivienda de una familia en Real del Padre.

Foto: Medios Andinos
 Por Fernando Burett

Una familia de Real del Padre, en el departamento de San Rafael, perdió prácticamente todas sus pertenencias tras un devastador incendio que se desató en su vivienda. Las llamas no solo arrasaron con el interior de la casa ubicada sobre calle Misiones, sino también con los materiales que habían sido comprados durante años para terminar la construcción de su hogar.

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Un incendio arrasó una vivienda en Real del Padre y dejó a una familia sin nada

El dueño de casa, Cristian Illesca, relató con angustia a Noticiero Andino cómo fueron esos minutos dramáticos en los que temió por la vida de su esposa y de su hija menor, que dormían en la planta alta cuando comenzó el fuego.

“Yo salí a las 9 a trabajar y a los 20 minutos un nene fue a avisarme que se estaba prendiendo fuego”, contó el hombre, quien además trabaja como policía. Según explicó, cuando llegó al lugar no podía encontrar a su familia en medio de la desesperación y el humo. “Quería buscar a mi señora y a la nena más chica, que eran las que estaban durmiendo. No las veía. Después las vi salir caminando a las dos”, recordó.

Las pérdidas fueron casi totales. “Nos quedó solamente lo puesto”, lamentó Cristian. Entre los pocos elementos que lograron rescatar mencionó una mesa, algunas sillas y muy pocos objetos más. El resto quedó destruido por el fuego y el humo.

incendio en san rafael
Las llamas arrasaron con el interior de la casa ubicada sobre calle Misiones.

Las llamas arrasaron con el interior de la casa ubicada sobre calle Misiones.

El fuego consumió su hogar y el sueño que levantaba desde hacía 12 años

Además del impacto emocional y material, el incendio destruyó gran parte de los materiales destinados a finalizar la vivienda que construía desde hacía más de una década con esfuerzo propio. “Hace 12 años que la construyo yo mismo, de a poco. Ya tenía casi todo para techar y colocar las aberturas”, explicó.

incendio en san rafael 2
La familia perdió todo y pide que, quienes puedan ayudarlos, realicen su aporte al alias: cristianjavier29.

La familia perdió todo y pide que, quienes puedan ayudarlos, realicen su aporte al alias: cristianjavier29.

Pese a la tragedia, Cristian destacó que lo más importante fue que su esposa y su hija resultaron ilesas. “Tengo impotencia, pero también alegría porque mi hija podría haberse quemado durmiendo y gracias a Dios no le pasó nada”, manifestó. También agradeció el apoyo recibido por parte de vecinos, amigos y autoridades locales. “Todo el pueblo vino a ayudarnos de una u otra manera. Eso es muy importante”, señaló emocionado.

Actualmente, la familia se encuentra alojada en la casa de un amigo mientras intenta reorganizarse y evaluar cómo seguir adelante. Necesitan desde ropa y útiles escolares hasta materiales de construcción para volver a empezar.

Quienes deseen colaborar con la familia pueden hacerlo a través del alias: cristianjavier29.

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