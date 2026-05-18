18 de mayo de 2026
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Sitio Andino
Incendio

Una mujer sufrió una leve intoxicación tras un incendio en Guaymallén

El incendio se produjo este lunes en una vivienda de Guaymallén. Bomberos del Cuartel Central lograron sofocar las llamas y asistieron a la una mujer.

El siniestro movilizó a efectivos policiales y a bomberos del Cuartel Central.

El siniestro movilizó a efectivos policiales y a bomberos del Cuartel Central.

Foto: Prensa Ministerio de Seguridad y Justicia
Por Sitio Andino Policiales

Una mujer sufrió un principio de intoxicación luego de que se desatara un incendio en su vivienda de Guaymallén durante la tarde de este lunes. El siniestro movilizó a efectivos policiales y a bomberos del Cuartel Central, quienes trabajaron para controlar las llamas y asistir a la víctima.

Cómo ocurrió el incendio en Guaymallén

El hecho ocurrió cerca de las 15.30, cuando un llamado a la línea de emergencias 911 alertó sobre un incendio en una casa del departamento. Al arribar al lugar, el personal policial constató que las llamas se habían originado en una de las habitaciones de la vivienda, por lo que rápidamente solicitaron la intervención de los bomberos.

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incendio, guaymallén
Tras varios minutos de trabajo, los bomberos lograron controlar y extinguir el incendio.

Tras varios minutos de trabajo, los bomberos lograron controlar y extinguir el incendio.

Efectivos policiales y bomberos auxiliaron a la propietaria del inmueble, quien sufrió un principio de intoxicación y algunas lesiones leves producto del siniestro. No obstante, la mujer manifestó que no deseaba recibir asistencia médica ni ser trasladada a un centro asistencial.

Tras varios minutos de trabajo, los bomberos lograron controlar y extinguir el incendio, que afectó principalmente a una habitación de la vivienda. Además, el inmueble quedó con importantes restos de humo y hollín en distintos sectores. Las actuaciones quedaron a cargo de la Oficina Fiscal de Guaymallén.

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