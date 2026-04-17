Terminal de Ómnibus de Mendoza: el plan para disfrutar de marcas líderes sin tener que viajar.

La imagen de la Terminal de Ómnibus de Mendoza como un lugar de paso rápido y funcional está quedando en el pasado. El predio atraviesa la etapa final de una remodelación integral que busca un objetivo claro: que el mendocino elija la estación como destino de paseo, aunque no tenga un pasaje en la mano.

En una entrevista con Sitio Andino, el gerente de la Terminal Mendoza S.A., Gastón Labari , explicó que la visión detrás de estas obras -que iniciaron en 2024 y finalizarán a fines de mayo, principio de junio- es elevar los estándares de la estación a los de un aeropuerto internacional, integrándola plenamente a la trama comercial de Guaymallén y el Gran Mendoza.

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El mayor atractivo de esta etapa es el denominado Espacio Costanera (Ala Oeste) . Este sector ha sido diseñado exclusivamente bajo una lógica comercial y de servicios que nada tiene que envidiarle a los centros de compras tradicionales.

Terminal de Ómnibus de Mendoza: recta final para la inauguración del Ala Oeste.

14 de Abril de 2026, Obras en la terminal de ómnibus, micros de Mendoza, construcción ala oeste, dársenas

De acuerdo con la información proporcionada por el gerente del predio, entre las novedades que más impacto prometen generar en el consumo local se encuentran:

El primer Outlet Deportivo de Mendoza: un local de grandes dimensiones que ofrecerá productos de primeras marcas con precios competitivos , una apuesta inédita para una terminal de ómnibus en la región.

Patio de comidas global: la llegada de gigantes como McDonald's y KFC , que se suman a clásicos nacionales como Havanna y la tradición local de Helados Soppelsa .

Entretenimiento de última generación: un área dedicada a los más chicos con máquinas electrónicas y juegos, diseñada para captar al público familiar durante los fines de semana.

14 de Abril de 2026, Obras en la terminal de ómnibus, micros de Mendoza, construcción ala oeste, oficinas diario los andes Habrá un gran patio de comidas, un outlet deportivo y sala de juegos para los mpas pequeños. Foto: Cristian Lozano

“Queremos que los mendocinos que no utilizan el transporte de pasajeros de manera habitual piensen en nuestra estación al momento de planificar una salida”, subrayó Labari que, además, adelantó que "la idea es que el predio quede inaugurado entre la última semana de mayo o la primera de junio".

Para incentivar este uso, se implementarán descuentos especiales en el estacionamiento para quienes asistan específicamente a consumir en los locales.

14 de Abril de 2026, Obras en la terminal de ómnibus, micros de Mendoza, construcción ala oeste, oficinas administración Foto: Cristian Lozano

Infraestructura moderna y entorno renovado

Más allá de las vidrieras, la remodelación incluye una modernización técnica profunda. La obra civil del Ala Oeste está en su fase de terminaciones, enfocada ahora en los detalles finales de iluminación, seguridad (aprobaciones de Bomberos) y la puesta a punto de los locales por parte de cada marca.

El entorno también acompaña: "La Municipalidad de Guaymallén está interviniendo las calles Reconquista y Alberdi para garantizar veredas transitables y accesos fluidos, mejorando la integración de la terminal con el barrio". explicó Labari.

14 de Abril de 2026, Obras calle Alberdi de Guaymallén, zona terminal de micros de mendoza Guaymallén está interviniendo las calles Reconquista y Alberdi para garantizar veredas transitables y accesos fluidos. Foto: Cristian Lozano

Comodidad para servicios especiales

Pensando en el viajero, pero también en la comodidad de sus familias, el Ala renovada contará con plataformas exclusivas para servicios especiales, como viajes de egresados o delegaciones deportivas. Un hall de espera de grandes dimensiones permitirá que padres y acompañantes puedan esperar la salida o llegada de los micros con el confort y la seguridad que el nuevo polo ofrece.

14 de Abril de 2026, Obras en la terminal de ómnibus, micros de Mendoza, construcción ala oeste, patio de comidas Foto: Cristian Lozano

Con la generación de 400 empleos directos y 1.000 indirectos, la inauguración marcará un antes y un después en la economía de la zona, consolidando a la Terminal de Mendoza como un nuevo gigante comercial en el corazón metropolitano.